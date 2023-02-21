Крупные автодилеры стали ввозить машины по параллельному импорту

21 февраля. FINMARKET.RU - Автодилерская группа "Авилон" начала ввозить новые легковыепо параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям - продавцам машин, рассказала "Ведомостям" директор департамента оптовых продаж автомобилей группы "Авилон" Грацин Беленова. Таким образом, автодилер становится альтернативным дистрибутором брендов, которые прекратили поставки машин в Россию после начала СВО на Украине.

До этого, 15 февраля 2023 г., директор по развитию и инновациям "Ключавто" Юлия Овчинникова на форуме ForAuto говорила, что компания создала подразделение, которое ориентировано на работу с автомобилями, поставляемыми в Россию по параллельному импорту. Это позволит обеспечить автотехникой не только "Ключавто", но и партнеров компании, отмечала она.

"Авилон" начал развивать у себя дистрибуторское направление еще в 2022 г., говорит Беленова. Объем партии транспортных средств, которые заказывают у компании дилеры, составляет от 100 до 1000 автомобилей, в основном их привозят из Китая. В качестве примера Беленова приводит завоз в Россию более 850 Volkswagen Bora китайского производства.

Группа закупает для других продавцов машины Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и др. По словам топ-менеджера, "Авилон" концентрируется не только на поставках техники премиальных марок. Так, в феврале ожидается очередная партия Volkswagen Bora, а также Tayron и Talagon, Voyah Dreamer, Toyota Camry, FAW B70, Jetta VA3, Hongqi H9 и Hongqi ES9.

Поставка автомобилей - это только 20% от того, что должно присутствовать у дистрибутора в классическом смысле, но это "все равно лучше, чем ничего", добавляет гендиректор дилера "Автодом" Андрей Ольховский.

Правительство разрешило параллельный, т. е. ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя, 30 марта 2022 г. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров, допущенных в этот режим. В него попали 50 автомобильных марок, преимущественно среднего, премиального и люксового сегментов, а также коммерческая техника. В основном это те производители, которые первыми заявили о приостановке поставок или производства в России после начала СВО. Этот список неоднократно пополнялся.

В январе 2023 г. в России был продан 45 231 новый легковой автомобиль, 25 430 из них (39%) - импорт, следует из данных СП "Автостата" и Системы электронных паспортов транспортных средств. Из этого количества около 17 000 пришлось на официальные поставки китайских машин, 8000 - на остальной импорт, из которого только 20% ввезли юрлица.