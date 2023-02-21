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21 февраля 2023 года 08:32
Крупные автодилеры стали ввозить машины по параллельному импорту
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Артем Геодакян/ТАСС
21 февраля. FINMARKET.RU - Автодилерская группа "Авилон" начала ввозить новые легковые автомобили по параллельному импорту в Россию для перепродажи другим компаниям - продавцам машин, рассказала "Ведомостям" директор департамента оптовых продаж автомобилей группы "Авилон" Грацин Беленова. Таким образом, автодилер становится альтернативным дистрибутором брендов, которые прекратили поставки машин в Россию после начала СВО на Украине. До этого, 15 февраля 2023 г., директор по развитию и инновациям "Ключавто" Юлия Овчинникова на форуме ForAuto говорила, что компания создала подразделение, которое ориентировано на работу с автомобилями, поставляемыми в Россию по параллельному импорту. Это позволит обеспечить автотехникой не только "Ключавто", но и партнеров компании, отмечала она. "Авилон" начал развивать у себя дистрибуторское направление еще в 2022 г., говорит Беленова. Объем партии транспортных средств, которые заказывают у компании дилеры, составляет от 100 до 1000 автомобилей, в основном их привозят из Китая. В качестве примера Беленова приводит завоз в Россию более 850 Volkswagen Bora китайского производства. Группа закупает для других продавцов машины Mercedes, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и др. По словам топ-менеджера, "Авилон" концентрируется не только на поставках техники премиальных марок. Так, в феврале ожидается очередная партия Volkswagen Bora, а также Tayron и Talagon, Voyah Dreamer, Toyota Camry, FAW B70, Jetta VA3, Hongqi H9 и Hongqi ES9. Поставка автомобилей - это только 20% от того, что должно присутствовать у дистрибутора в классическом смысле, но это "все равно лучше, чем ничего", добавляет гендиректор дилера "Автодом" Андрей Ольховский. Правительство разрешило параллельный импорт, т. е. ввоз оригинальных товаров без согласия правообладателя, 30 марта 2022 г. В начале мая Минпромторг опубликовал перечень товаров, допущенных в этот режим. В него попали 50 автомобильных марок, преимущественно среднего, премиального и люксового сегментов, а также коммерческая техника. В основном это те производители, которые первыми заявили о приостановке поставок или производства в России после начала СВО. Этот список неоднократно пополнялся. В январе 2023 г. в России был продан 45 231 новый легковой автомобиль, 25 430 из них (39%) - импорт, следует из данных СП "Автостата" и Системы электронных паспортов транспортных средств. Из этого количества около 17 000 пришлось на официальные поставки китайских машин, 8000 - на остальной импорт, из которого только 20% ввезли юрлица.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россич, автомобили, импорт
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