ВВП России в 2022 году снизился на 2,1%

Российская экономика в 2022 году снизилась на 2,1% после роста на 5,6% годом ранее. Показатель оказался лучше оценок Минэкономразвития (официальный прогноз министерства был равен 2,9%) и прогнозов аналитиков.

20 февраля. FINMARKET.RU -РФ в прошлом году снизился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат).

Как ранее сообщалось, в конце декабря Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 2021 году - до 5,6% с 4,7%, сохранив оценку снижения экономики в 2020 году на уровне 2,7%.

В 2019 году ВВП вырос на 2.2%, в 2018 году - на 2,8%, в 2017 году - на 1,8%, в 2016 году - на 0,2%. В 2015 году снижение составляло 2%. В 2014, 2013 и 2012 годах повышение экономики составляло 0,7%, 1,8% и 4%, соответственно.

Объем ВВП России за 2022 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 151 трлн 455,6 млрд рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2022 г. по отношению к ценам 2021 г. составил 114,3%.

Динамика изменения ВВП оказалась лучше оценок аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", а также прогноза Минэкономразвития и ЦБ РФ.

Как сообщалось, официальный прогноз Минэкономразвития предполагал спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%. Минэкономразвития прогнозирует снижение экономики в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

Прогнозы ЦБ (от октября) по динамике экономики на 2022-2025 годы предполагали снижение на 3-3,5% в 2022 году, на 1-4% в 2023 году, рост на 1,5-2% в 2024-2025 годах.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по динамике ВВП в 2022 году предполагает спад на 2,7%, в 2023 году экономисты ожидают снижение на 2,2%.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 17 января на совещании по экономическим вопросам, заявил, что ВВП РФ в 2022 году, по предварительным оценкам, снизился на 2,5%, при этом в III-IV кварталах 2022 года уже наблюдалась положительная поквартальная динамика (с исключением сезонного фактора).

"Фактическая динамика (экономики в 2022 году) оказалась лучше многих экспертных прогнозов. По оценке Минэкономразвития, ВВП России за январь-ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%. Тогда как предрекали нам, в том числе некоторые эксперты в нашей стране, я уж не говорю о зарубежных экспертах, падение на 10% и 15% и даже 20%. В целом по году (2022) ожидается снижение на 2,5%", - подчеркнул Путин.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ говорила, что поквартальный рост ВВП РФ с исключением сезонного фактора фиксируется уже с 3-го квартала 2022 года, начало роста ВВП в годовом выражении ожидается в середине 2023 года. "Что касается динамики ВВП, то поквартально (квартал к предыдущему кварталу с исключением сезонности ) динамика уже положительна и в 3-м, и 4-м кварталах (2022 года)", - сказала она.

"Если говорить о годовых показателях, то, на наш взгляд, в положительную область ВВП перейдет в середине этого года", - заявила Набиуллина.

Банк России 10 февраля улучшил прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году - новый интервал от снижения на 1% до роста на 1% вместо спада на 1-4% по предыдущему октябрьскому прогнозу.

- оптовая и розничная торговля;

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений;

- обрабатывающие производства;

- транспортировка и хранение.

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

- строительство;

- гостиницы и рестораны;

- государственное управление;

- информация и связь;

- добыча полезных ископаемых.

"- ростом мировых цен на энергоресурсы, в частности: увеличением индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в добывающих производствах, обрабатывающих производствах;

- ростом цен на жилую недвижимость на вторичном рынке, что привело к увеличению индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости отрасли "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом";

- увеличением индекса-дефлятора валовой добавленной стоимости отрасли "Оптовая и розничная торговля" - сложилось преимущественно за счет роста цен оптовой торговли, в частности, торговли твердым, жидким и газообразным топливом;

- ростом цен на строительные материалы;

- ростом средней заработной платы на одного работника, в частности: увеличением индексов-дефляторов валовой добавленной стоимости в здравоохранении и образовании;

- ростом тарифов на грузовые и пассажирские перевозки.

Динамика ВВП в 2022 г. по сравнению с 2021 г. характеризовалась сокращением физического объема основных компонентов ВВП.

Расходы на конечное потребление снизились на 0,6% за счет расходов домашних хозяйств (-1,8%) в результате сокращения спроса на непродовольственные товары. Расходы на конечное потребление сектора государственного управления выросли на 2,8% за счет коллективных услуг.

Валовое накопление сократилось на 3,2% за счет снижения прироста материальных оборотных средств. Рост валового накопления основного капитала и ценностей составил 5,2%.

Структура основных компонентов ВВП в 2022 году относительно 2021 года сместилась в сторону увеличения доли чистого экспорта (с 9,3% до 12,8%) за счет существенного превышения цен экспортируемых топливно-энергетических продуктов над ценами импорта. Доля внутреннего конечного спроса сократилась: расходов на конечное потребление - с 67,3% до 65,0%, валового накопления - с 23,4% до 22,2%.

В структуре ВВП по источникам доходов в 2022 г. относительно 2021 г. доля оплаты труда снизилась с 40,1% до 39,6%, доля чистых налогов на производство и импорт в ВВП сократилась с 10,0% до 8,2% за счет налогов на продукты и импорт. Доля валовой прибыли возросла с 49,9% до 52,2%.