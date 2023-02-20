Больше половины торговли РФ приходится на дружественные страны

20 февраля. FINMARKET.RU - Антироссийские санкции напрямую затронули примерно 23% экспорта и 18% импорта России, рассказал в интервью "Российской газете" замминистра экономического развития Владимир Ильичев. И закрытие западных рынков повлекло за собой снижение объемов торговли, прежде всего, с Евросоюзом и США. При этом вызовы 2022 года позволили РФ перезапустить всю систему, сконцентрировав усилия на переориентации экспорта и импорта на рынки дружественных и нейтральных стран.

По словам Ильичева, в структуре российской торговли доля недружественных стран сокращается (45% в 2022 г. против 55% годом ранее). Это говорит об успешной переориентации экспорта - уже сейчас больше половины российской торговли приходится на дружественные страны: Китай, Индию, Турцию, ЕАЭС.

"Видим большой потенциал в торговле с Ираном, ОАЭ, другими странами Ближнего Востока, государствами Юго-Восточной Азии, Северной Африки, Латинской Америки", - сказа замминистра. При этом он отметил, что "поворот на Восток не означает, что мы закрываем "окно в Европу". И прошедшие в прошлом году встречи на высоком уровне показали, что большинство партнеров готовы выстраивать работу с Россией, поскольку ставят важность устойчивого экономического развития и благополучие своих граждан выше геополитических разногласий.

Как подчеркнул также Ильичев,- открытая миру рыночная экономика. "Более половины внешней торговли РФ приходится на, которые не присоединились к санкциям. Сотрудничество с ними по-прежнему базируется на взаимных международных обязательствах", - сказал он.

По словам замминистра, одно из подтверждений "открытости" - активная работа по заключению соглашений о зонах свободной торговли. Так, в завершающей стадии находятся переговоры с Ираном, продолжается подготовка соответствующих договоренностей с Египтом, "запущены новые треки по заключению соглашений о свободной торговле с ОАЭ и Индонезией".

Говоря о членстве во Всемироной торговой организации, замминистар отметил, что- это правовой фундамент для внешней торговли России. "Выход из организации был бы воспринят бизнесом, включая иностранные компании из дружественных стран, как сигнал к тотальному изменению правил игры на внутреннем и внешних рынках", - заявил он.

ВТО остается безальтернативной площадкой для выработки глобальных правил международной торговли. "Если Россия выйдет из ВТО, мы лишимся возможности влиять на процесс выработки международных правил торговли, которые и без того подвергаются серьезной "эрозии", - заявил Ильичев.