Правительство не поддержало регулирование торговых наценок на продукты

20 февраля. FINMARKET.RU - Инициатива Госдумы ограничить торговые наценки на продукты питания первой необходимости не нашла поддержки у регуляторов, пишет "Коммерсант"

Минсельхоз не видит необходимости в госрегулировании торговых наценок на продукты питания первой необходимости, считает, что дополнительное вмешательство государства в отрасль может только "дестабилизировать экономику, лишив стимула для деятельности производителей и продавцов, привести к снижению налогов и дефициту товаров".

Глава президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев говорит, что вместо снижения стоимости товаров для поставщиков и сетей лучше применять инструменты целевого налогообложения, вплоть до пониженной ставки НДС на отдельные товары, гибкую кредитную политику, льготную аренду и антимонопольный контроль цен.

В Минсельхозе заявили "Ъ", что ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна и необходимости введения регулирования наценок там не видят. В Минпромторге считают, что жесткое госрегулирование цен на постоянной основе способно оказать негативное влияние на экономику. А в ФАС отметили, что добровольные обязательства сетей позволили снизить наценку по позициям "первой цены" 25 социально значимых продуктов до минимума.