Девелоперы зафиксировали новый виток подорожания стройки жилья

За прошедшее полугодие стоимость строительных работ в РФ выросла на 8%, рассказала "Известиям" директор департамента сметного ценообразования ГК "Гранель" Елена Миронова. Схожие данные привел и вице-президент блока планирования GloraX Павел Гаврилов - он утверждает, что за шесть месяцев себестоимость увеличилась на 5-7%, а по информации коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, этот показатель за тот же период достиг 10%.

"Прежде всего это связано с дефицитом кадров, причем не только высококвалифицированных. Чтобы удержать строителей, компании регулярно индексируют их заработную плату. Это ведет к росту себестоимости строительства, что негативно сказывается на маржинальности девелоперов и доступности жилья", - сказал Голев.

В вопросе обеспечения стройки рабочими по-прежнему ощущаются последствия пандемии, отметила Миронова. Кроме того, часть мигрантов возвращается к себе на родину, где с ростом экономики увеличивается и спрос на рабочую силу. При этомна стройматериалы только за последний месяц поднялись на 2%, а за полгода - на 5%, добавила она.

"Действительно, в последние несколько лет себестоимость стройки растет. Давно не было такого, чтобы расходы на строительные и отделочные материалы по итогам года снизились. 10-20-процентный рост на различные позиции материалов за год - это, к сожалению, норма", - добавил президент ГК "Основа" Александр Ручьев.

Сокращается, по его словам, и ассортимент инженерного оборудования, электрики, оконечных устройств, что также приводит к увеличению цен на них. Увеличиваются затраты и на строительную технику, персонал и его обучение, добавил девелопер.