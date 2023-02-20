РСПП просит принудительно вернуть в РФ контроль над публичными группами

20 февраля. FINMARKET.RU - Крупный бизнес предложил правительству принять закон о принудительном переводе c зарубежных бирж в РФ акций и депозитарных расписок российских компаний. В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовили для этого драфт специального регулирования, пишут "Ведомости" . Предложение РСПП предусматривает выпуск акций, которые должны будут заменить бумаги иностранных публичных компаний, выступающих холдинговыми или материнскими для российских групп.

Президент объединения Александр Шохин направил на рассмотрение первому вице-премьеру Андрею Белоусову проект ФЗ "Об особенностях допуска к организованным торгам акций экономически значимых организаций, находящихся под иностранным корпоративным влиянием", а также поправки в закон "О рынке ценных бумаг".

Как объясняет Шохин в письме, сопровождающем законопроект, из-за санкций конечные собственники российского бизнеса потеряли возможность реализовывать свои права на его управление. Дело в том, что структура владения крупными российскими группами часто организована через зарубежные материнские или холдинговые компании, акции или депозитарные расписки которых обращаются на зарубежных биржах, напомнил президент РСПП. Ключевые участники зарубежной финансовой инфраструктуры, в частности регуляторы, регистраторы и депозитарии в странах Европы и США, под предлогом санкций отказались исполнять свои законные обязательства перед акционерами российских компаний, что привело к частичной потере их управляемости, пишет он.

В частности, бенефициары утратили возможность принятия корпоративных решений, таких как смена менеджмента, утверждение отчетности, одобрение крупных сделок и т. д. В целях недопущения банкротства крупных организаций, находящихся под корпоративным контролем иностранных холдинговых компаний, необходимо принять законодательное решение по защите их интересов и обеспечению нормальной операционной деятельности, пишет Шохин.

Согласно законопроекту РСПП, принудительный перевод с зарубежной биржи на российскую коснется лишь тех организаций, в которых иностранная холдинговая компания владеет не менее чем 25%. Претендовать на использование механизма смогут только экономически значимые организации - правительству предлагается составить их перечень. Предполагается, что с просьбой о включении в список бенефициары групп будут обращаться самостоятельно.