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17 февраля 2023 года 09:23

Владельцы электромобилей смогут бесплатно ездить по платным дорогам

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Артем Коротаев\ТАСС
Артем Коротаев\ТАСС
17 февраля. FINMARKET.RU - Владельцы электромобилей смогут бесплатно пользоваться платными дорогами — соответствующее решение принято Белым домом, пишет "Коммерсантъ". Эксперимент продлится до конца года и коснется пока только проезда по федеральным трассам (М-11, ЦКАД и т. д.). Автовладельцы получат такое право после того, как приобретут или арендуют у "Автодора" бесконтактный транспондер. В госкомпании уже предупредили: у граждан, которые попытаются проехать с таким устройством на обычной машине (не электромобиле), со счета спишут деньги, а транспондер отберут.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  автодороги,  проезд

 
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