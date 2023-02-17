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17 февраля 2023 года 09:29
Детали для западных самолетов выпустят в РФ
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Дмитрий Сандимиров/ТАСС
17 февраля. FINMARKET.RU - Детали для западных самолетов разработают и выпустят в России. Как выяснили "Известия", S7 Technics вместе с "Росатомом" уже занялись созданием различных фильтров и тормозных дисков. Также авиакомпания ищет замену лакокрасочным материалам. Это потребовалось из-за прекращения иностранными поставщиками сервисной поддержки перевозчиков РФ на фоне санкций. Пока что S7 может сама отремонтировать только 17% деталей импортного двигателя и 67% систем всего самолета. S7 Technics - инжиниринговая "дочка" крупнейшей частной авиакомпании России S7 Airlines - и корпорация "Росатом" начали разработки по замене импортных деталей самолетов иностранного производства. Об этом в ходе профильной конференции MRO Russia & CIS рассказал замгендиректора по инженерному сопровождению - главный инженер S7 Technics Виталий Сусанин. "С "Росатомом" в рамках взаимодействия с "НИИграфитом" и ФЭИ ("Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", оба института входят в периметр корпорации) инициировали совместную разработку и производство водяных и воздушных фильтров. Также работаем над тормозными дисками", - рассказал он. Проектированием фильтров S7 занимается с ФЭИ, а углерод-углеродных тормозных дисков и других аналогов для композитных ремонтов - с "НИИграфитом", следует из его презентации. В числе других промышленных партнеров S7 Technics - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) и компания "Русские краски", отметил Сусанин. С ними перевозчик попробует найти замену импортным лакокрасочным материалам.
Опубликовано Финмаркет
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