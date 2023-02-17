Детали для западных самолетов выпустят в РФ

17 февраля. FINMARKET.RU -для западных самолетов разработают и выпустят в России. Как выяснили "Известия" , S7 Technics вместе с "Росатомом" уже занялись созданием различных фильтров и тормозных дисков. Также авиакомпания ищет замену лакокрасочным материалам. Это потребовалось из-за прекращения иностранными поставщиками сервисной поддержки перевозчиков РФ на фоне санкций. Пока что S7 может сама отремонтировать только 17% деталей импортного двигателя и 67% систем всего самолета.

S7 Technics - инжиниринговая "дочка" крупнейшей частной авиакомпании России S7 Airlines - и корпорация "Росатом" начали разработки по замене импортных деталей самолетов иностранного производства. Об этом в ходе профильной конференции MRO Russia & CIS рассказал замгендиректора по инженерному сопровождению - главный инженер S7 Technics Виталий Сусанин.

"С "Росатомом" в рамках взаимодействия с "НИИграфитом" и ФЭИ ("Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского", оба института входят в периметр корпорации) инициировали совместную разработку и производство водяных и воздушных фильтров. Также работаем над тормозными дисками", - рассказал он.

Проектированием фильтров S7 занимается с ФЭИ, а углерод-углеродных тормозных дисков и других аналогов для композитных ремонтов - с "НИИграфитом", следует из его презентации.

В числе других промышленных партнеров S7 Technics - Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов (ВИАМ) и компания "Русские краски", отметил Сусанин. С ними перевозчик попробует найти замену импортным лакокрасочным материалам.