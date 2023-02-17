Банкиры просят поднять лимит на ввоз валюты

17 февраля. FINMARKET.RU - Российские банки просят повысить недекларируемыйнав Россию иностранной валюты в 10 раз - до 100 тысяч долларов. Ассоциация банков России (АБР) готовит соответствующее предложение в Федеральную таможенную службу (ФТС), сообщил "Российской газете" вице-президент ассоциации Алексей Войлуков. В ФТС пояснили "РГ", что предложение не поддерживают. Эксперты считают, что такие изменения в любом случае не окажут большого влияния на рынок.

"В 2022 году ФТС России направляла в Минфин позицию о том, что не поддерживает предложение о повышении указанного стоимостного порога. Данная позиция сохраняет свою актуальность", - заявили в ФТС.

В АРБ же говорят, что повышение порога поможет снять банкам остроту проблемы ввоза наличных долларов и евро, которая возникла на фоне санкций. "Есть неудовлетворенный спрос клиентов, они обращаются в банки, а крупные банки, которые всегда выступали поставщиками валюты, не могут это делать из-за санкций", - сказал Войлуков.

Банк России считает вопрос обсуждаемым, но пока согласия по нему нет, все будет зависеть от позиции правительства, отметила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.