У ритейлеров сократился ассортимент бытовой химии и средств гигиены

17 февраля. FINMARKET.RU - Наибольшее снижение ассортимента в российских торговых сетях зафиксировано в категории "непродовольственные товары", следует из отчета аналитической компании NielsenIQ. Данный сегмент, по ее данным, просел на 16,2%. Категория включает в себя бытовую химию, средства по уходу за собой, для гигиены и проч. Еще на 8% уменьшилось число детских товаров, на 3,8% - товаров для животных, пишут "Ведомости"

Абсолютные цифры NielsenIQ не раскрывает. Генеральный директор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров оценивает весь рынок непродовольственных товаров (правда, с учетом онлайна) в 21,5 трлн руб. По его словам, сегмент действительно просел в натуральном выражении на 11,1%, но в деньгах за прошлый год вырос на 2,7%. .

Снижение числа товаров бытовой химии и средств гигиены опрошенные "Ведомостями" эксперты объясняют тем, что эти категории у ритейлеров были представлены в основном иностранными брендами, многие из которых после начала СВО приняли решение уйти из России.

Число непродовольственных товаров на полках магазинов сократилось еще и в связи с активным развитием онлайн-торговли. Целый ряд игроков этого сегмента, которые торгуют своими товарами в том числе через дарксторы, переводят часть своего ассортимента в онлайн, поэтому число товаров там увеличивается, говорит Бурмистров. В качестве примера он приводит сети "Метро", "Ашан", "Лента" и "Вкусвилл".

Для решения проблемы с ассортиментом отсутствующих брендов многие ритейлеры начали продаватьпод собственными торговыми марками (СТМ).

Что касается продовольственных товаров, то, по данным NielsenIQ,в этом сегменте на полках ритейлеров за прошлый год сократился на 6,9%. С учетом онлайна снижение было меньше - 1,5%, по данным "Infoline-аналитики". При этом в денежном выражении данная категория выросла на 13,4% до 21,03 трлн руб.