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16 февраля 2023 года 10:55
В РФ уменьшилось число сервисных центров ремонта электроники
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Валерий Матыцин/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом году, по данным 2ГИС, количество сервисных центров ремонта электроники за 2022 год в городах-миллионниках сократилось по сравнению с 2021 годом на 4% - до 10,2 тыс., пишет "Коммерсант". Самое заметное сокращение наблюдается в Москве, где закрылось около 10% сервисных центров по ремонту электроники. В целом в столице по состоянию на февраль 2023 года работало 3,1 тыс. точек. В других городах-миллионниках также заметно сокращение количества сервисов: более чем на 8% снизилось количество точек ремонта мобильных устройств в Перми и Уфе и на 6% - в Санкт-Петербурге. Исключением из общей тенденции стал Челябинск, где число офлайн-точек ремонта мобильной техники за год выросло на 16%, отмечают в 2ГИС. В то же время количество запросов граждан в поисковой строке 2ГИС на ремонт электроники в 2022 году выросло на 29%. Участники рынка поясняют, что в основном закрывались сервисные центры ушедших из РФ поставщиков. Рост спроса связан с отсутствием гарантии от производителей. Развитие центров ограничено нехваткой запчастей, в результате развивается рынок кустарного ремонта силами частных лиц. Между тем количество обращений в сервисные центры растет, так как пользователи предпочитают продлить срок службы своих устройств.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, электроника, ремонт, сервисы
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