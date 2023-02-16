Кредитный портфель на проекты импортозамещения может составить 5-10 трлн руб.

16 февраля. FINMARKET.RU - ВЭБ совместно с ЦБ и Минэкономразвития подготовит критерии для кредитования проектов технологического суверенитета с учетом риск-чувствительного подхода для банков – так называемый механизм таксономии проектов. Всего в рамках этого механизма планируется предоставить финансирование бизнесу (кредитный портфель) от 5 трлн до 10 трлн руб. в течение 2–3 лет. Об этом "Ведомостям" сообщил вице-президент по устойчивому развитию ВЭБ.РФ Андрей Байда.

Подготовить таксономию ВЭБу поручили в Совете Федерации (СФ), следует из проекта постановления верхней палаты парламента.

Сенаторы рекомендовали ВЭБу обратиться в ЦБ с предложением о применении мер риск-чувствительного стимулирующего регулирования в отношении кредитных организаций, участвующих в финансировании проектов технологического суверенитета, говорится в документе. Нормативные правовые акты с целями, направлениями и критериями проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, а также правил соответствия им (таксономия) госкорпорация подготовит совместно с Минэком, следует из проекта постановления.

Цель таксономии – создание конкурентоспособных промышленных продуктов по критически важным направлениям, замещение поставок материалов, комплектующих и оборудования из недружественных государств, а также переориентация российского экспорта в дружественные страны, отметил Байда. По словам вице-президента, разработчики и производители технологий и критически важной продукции, описанных в таксономии, смогут получить поддержку от государства, при этом конкретный инструментарий еще прорабатывается. Например, инициаторы смогут привлекать кредиты на более выгодных условиях благодаря инструментам регуляторного стимулирования, добавил он.

Первоначально идея создания такой таксономии по аналогии с критериями для ESG-проектов принадлежала Банку России.

Таксономия будет состоять из конкретных продуктов и услуг, которые необходимы для технологического суверенитета России и структурной адаптации ее экономики, отметил первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Например, производство высокоскоростных лифтов, которые в настоящее время в России не производятся. Главный критерий – соответствие производства продукта или оказание услуги перечню таких проектов, указал Торосов.