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16 февраля 2023 года 08:57
Квартплата в марте может резко вырасти
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Сергей Коньков/ТАСС
16 февраля. FINMARKET.RU - Квартплата в марте может резко вырасти. Среди причин этого - перерасчеты за отопление и общедомовые нужды, а также появление новых нормативов на коммунальные услуги, пишет "Российская газета". "С начала года нам поступают сигналы и вопросы о лавинообразном росте цен на жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь - за отопление, - сказал на заседании Общественного совета Минстроя его председатель Сергей Степашин. - Те граждане из регионов, кому уже сделали перерасчет и за отопление, и за общедомовые нужды, отмечают рост ежемесячного платежа в 2-2,5 раза. Пока это единичные случаи произведенных перерасчетов, основная волна начислений, скорее всего, произойдет в марте и, по некоторым оценкам, составит 50%". С марта вступает в силу и новый порядок определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды. До сих пор поставщики коммунальных услуг лукавили - могли манипулировать, например, с показателями площади дома в своих интересах, сейчас формулы стали более прозрачными и более проверяемыми, считает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Во-первых, активнее будет применяться аналоговый метод (норматив выводится из того, сколько в среднем платят за услуги аналогичные по конструкции дома с общедомовыми счетчиками). Учитывается, что тепло идет не только на отопление квартир, но и - косвенно - на отопление общих помещений, подвала или чердака, даже если труб отопления там нет. Впрочем, пересмотр нормативов повлияет на платежки за март у очень небольшого числа жителей. Сильнее повлияют на величину квартплаты в марте перерасчеты за отопление и за общедомовые нужды (ОДН) за прошлый год. Они должны быть сделаны в первом квартале, но пока случаи перерасчетов единичны, и большинство жителей получат эти суммы в марте, откладывать дальше некуда. Лидер партии "Народное ЖКХ" Сергей Креков оценивает возможное повышение мартовского платежа в 50-300% по сравнению с ежемесячными. Кроме того, по его мнению, возможна двойная плата - жители и так отчасти оплачивали общедомовую "коммуналку" через графу "содержание и ремонт", а теперь должны будут заплатить за это же отдельно. Он обратился с письмом в правительство с предложением отменить перерасчеты за общедомовые нужды.
Опубликовано Финмаркет
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АК-54 16.02.2023
За истекший год с января 22 по январь23, стоимость услуг ЖКХ выросли на 20% (по платёжкам "КВАДРА", комиссия за оплату услуг Сбербанка поднялась на 67% 9с 30руб за бумажку до 50 руб за одну бумажку, что увеличило общую сумму платежа ещё на 10%,хорошая новоссть из дома для тех кто на передовой!
Istina 16.02.2023
Когда "Лидер партии "Народное ЖКХ" Сергей Креков оценивает возможное повышение мартовского платежа в 50-300% по сравнению с ежемесячным", когда "сейчас формулы стали более прозрачными и более проверяемыми, считает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая, я оцениваю возрастающие риски граждан от лиц, афиилированных с властью, действующей на платном рынке ЖКХ с личной заинтересованностью, в выгоды юридических лиц, осуществляющих деятельность на неконтролируемом рынке ЖКХ России.
Istina 16.02.2023
Зачем мне федеральное профильное министерство, которое не контролирует служебные действия номенклатуры региона на платном рынке ЖКХ в течение 10 лет? Зачем федеральное правительство покрывает действия, бездействия Министерства строительства и ЖКХ Рф на платном рынке ЖКХ? Покрытие действий в пользу номенклатуры власти региона, ненадлежащих действий и бездействий в свою пользу, в выгоды 3-х лиц сопровождается невмешательством надзора в защиту конституционных прав, свобод, и законных интересов граждан Российской Федерации.
Istina 16.02.2023
Такое количество структур и ни одна не авторитетна - элементарные вопросы платного рынка ЖКХ не решают в пользу граждан. Зачем профильное ведомство не устанавливает Стандарт расчетного документа, направляемого плательщику ЖКХ в течение длящегося периода времени? Зачем Правительство Российской Федерации не контролирует действия номенклатуры на платном рынке ЖКХ своего подконтрольного ведомства?
Istina 16.02.2023
"на отопление общих помещений, подвала или чердака, даже если труб отопления там нет". И, мытья нет, предусмотренного правилами, но "учитывается". И, графы "ОДН" никогда не было и нет, но "учитывается". Графа "Перерасчет" никогда не имела места быть в "платежке". Устраивает Минстрой и ЖКХ РФ, органы власти надзора и контроля.
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