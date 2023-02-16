16 февраля. FINMARKET.RU - Квартплата в марте может резко вырасти. Среди причин этого - перерасчеты за отопление и общедомовые нужды, а также появление новых нормативов на коммунальные услуги, пишет "Российская газета"

"С начала года нам поступают сигналы и вопросы о лавинообразном росте цен на жилищно-коммунальные услуги, в первую очередь - за отопление, - сказал на заседании Общественного совета Минстроя его председатель Сергей Степашин. - Те граждане из регионов, кому уже сделали перерасчет и за отопление, и за общедомовые нужды, отмечают рост ежемесячного платежа в 2-2,5 раза. Пока это единичные случаи произведенных перерасчетов, основная волна начислений, скорее всего, произойдет в марте и, по некоторым оценкам, составит 50%".

С марта вступает в силу и новый порядок определения нормативов коммунальных услуг на общедомовые нужды. До сих пор поставщики коммунальных услуг лукавили - могли манипулировать, например, с показателями площади дома в своих интересах, сейчас формулы стали более прозрачными и более проверяемыми, считает директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Во-первых, активнее будет применяться аналоговый метод (норматив выводится из того, сколько в среднем платят за услуги аналогичные по конструкции дома с общедомовыми счетчиками). Учитывается, что тепло идет не только на отопление квартир, но и - косвенно - на отопление общих помещений, подвала или чердака, даже если труб отопления там нет.

Впрочем, пересмотр нормативов повлияет на платежки за март у очень небольшого числа жителей. Сильнее повлияют на величину квартплаты в марте перерасчеты за отопление и за общедомовые нужды (ОДН) за прошлый год. Они должны быть сделаны в первом квартале, но пока случаи перерасчетов единичны, и большинство жителей получат эти суммы в марте, откладывать дальше некуда.

Лидер партии "Народное ЖКХ" Сергей Креков оценивает возможное повышение мартовского платежа в 50-300% по сравнению с ежемесячными. Кроме того, по его мнению, возможна двойная плата - жители и так отчасти оплачивали общедомовую "коммуналку" через графу "содержание и ремонт", а теперь должны будут заплатить за это же отдельно. Он обратился с письмом в правительство с предложением отменить перерасчеты за общедомовые нужды.