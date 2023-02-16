16 февраля. FINMARKET.RU - Программа туристического и детского кешбэка в 2023 году не вернется либо будет серьезно пересмотрена - таким образом, что ею смогут воспользоваться не все россияне. Одна из причин - дефицит федерального бюджета, сообщили "Известиям" в Центре стратегических разработок, совет которого возглавляет министр экономики РФ Максим Решетников.

"Туристический- отраслевая мера поддержки, которая действовала в период коронавируса в 2020-2021 годах, а также в 2022 году после начала СВО. На сегодняшний день продление программы кешбэка не предусмотрено - в том числе ввиду того, что туротрасль демонстрирует рост", - пояснили в ЦСР.

Там добавили, что перезапуск программы в нынешнем виде нерационален, так как "дефицит федерального бюджета требует жестче расставлять приоритеты". В то же время это не означает полного отказа от этого эффективного антикризисного инструмента и возвращение к нему "потенциально возможно".

В Минэкономразвития "Известиям" напомнили, что в бюджете на 2023-2025 годы, внесенном на рассмотрение правительством России в Госдуму еще в сентябре прошлого года, не были предусмотрены средства на программы туристического и детского кешбэка. Там также отметили, что кешбэк был временной антикризисной мерой.

По мнению директора департамента социально-экономических исследований ЦСР Михаила Гордеева, программа туристического кешбэка "в обозримой перспективе" может быть перезапущена в качестве инструмента поддержки малоимущих россиян. "Ориентация программы только на малоимущих получателей позволит снизить инфляционные риски: в предыдущие периоды наблюдался рост цен из-за того, что кешбэк получали даже те, кто путешествовал бы и без него", - считает Гордеев.