На выплаты и компенсации в 2023 году в бюджете предусмотрено 1,6 трлн руб.

16 февраля. FINMARKET.RU - На осуществление 40 различных выплат и компенсаций, проиндексированных с 1 февраля на 11,9%, в бюджете предусмотрено 1,6 трлн руб., сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"С 1 февраля мы пересмотрели 40 различных выплат и компенсаций и увеличили их размер на 11,9%. Эти меры охватывают на сегодняшний день 16 млн человек. В целом, в бюджете на эти меры поддержки предусмотрено 1,6 трлн руб.", - сказал Котяков на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

По словам министра, единое пособие нуждающимся семьям с детьми одобрено уже для 3 млн детей и 115 тыс. беременных женщин. "Мы перечислили более 32 млрд рублей нашим гражданам", - пояснил Котяков. Он добавил, что в 2023 планируется охватить единым пособием 10 млн. детей и беременных женщин. В новых субъектах пособие назначено родителям почти 35 тыс. детей и 386 женщинам, которые ожидают ребенка, отметил министр.

"Начиная с 1 марта начнется плавный переход, предоставления всех мер социальной поддержки для граждан в новых субъектах", - резюмировал Котяков.

Единое пособие назначается семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет с применением комплексной оценки нуждаемости, такой подход к назначению выплат уже применяется при назначении пособий на детей от 3 до 8 и от 8 до 17 лет. Соцвыплаты, пособия и компенсации проиндексированы на 11,9% с 1 февраля, это предусмотрено постановлением правительства РФ от 30 января, опубликованном на портале правовой информации.

Индексация затрагивает пособия для семей с детьми, материнский капитал,инвалидам и ветеранам, социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, компенсации для граждан, пострадавших от радиации, в том числе из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, и многие другие.

Размер материнского капитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тыс. руб. Это на 62,5 тыс. руб. больше, чем в прошлом году. В свою очередь, маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тыс. руб., что на 82,5 тыс. руб. больше, чем в 2022 году.