Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2023 года.
Январь 2023 года не принес значительных изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и ФК "Открытие", в ТОП-3 по охватам потенциальной аудитории также вошел Промсвязьбанк. Упоминаемость и заметность по сравнению с декабрем 2022 года у большинства лидеров значительно снизилась.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 37 706 упоминаниях (47 634 в декабре). Вторую позицию занял ВТБ - 22 381 упоминание (28 560 в декабре), за ним по-прежнему следует банк ФК "Открытие" - 8 284 упоминания (15 491 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял почти 40% по сравнению с декабрем, заметности ФК "Открытие" также упала - минус 59%.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 257,2 млн (+9%, 235,8 млн в декабре). Промсвязьбанк, напротив, показал значительный рост, охваты выросли на 84% по сравнению с декабрем (107,8 млн) и составили 198,1 млн. На третьем месте - ВТБ с результатом 163,3 млн, показатель охватов снизился на 24% (216,3 млн в декабре).
Одним из главных событий в медиаполе Сбербанка в январе стало решение о приходе банка в Крым. Уже в первом полугодии Сбербанк откроет офисы в республике, в течение года заработают банкоматы по всей территории региона. Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил новость, по его словам, приход Сбербанка "позволит повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы".
Другим знаковым событием стала публикация Сбербанком финансовых результатов по РСБУ за декабрь и весь 2022 год. Чистая прибыль в декабре выросла на 40% и достигла 125,5 млрд рублей, по итогам всего года банк получил 300 млрд рублей чистой прибыли. Рост чистого процентного дохода в декабре составил 19,5% в годовом выражении (до 176,5 млрд руб.), а за 2022 год - 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. По словам главы банка Германа Грефа, 2022 год стал серьезной проверкой способности Сбербанка отвечать на внешние вызовы и быстро перестраивать бизнес и технологии. "Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты", - отметил он.
С 10 января Сбербанк повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% пункта, до 10,9%. Минимальная ставка по базовым ипотечным программам "Вторичное жилье" и "Новостройки" увеличилась с 10,4% до 10,9%. Минимальный первоначальный взнос сохраняется на уровне 0%. "Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам", - сообщили в пресс-службе.
Одним из наиболее заметных событий в инфополе ВТБ стал запуск полноценного онлайн-банка в Telegram, который должен стать альтернативой мобильному приложению, удаленному из App Store и Google Play. С 19 января пользователям стали доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. В течение года функционал будет постепенно расширяться: появится оплата по QR-коду и возможность его сформировать, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.
В январе ВТБ дал прогноз по росту выдачи автокредитов в России в 2023 году. По мнению специалистов банка, при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заемщиков. По оценке ВТБ, в 2022 году российские банки
выдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка.
Согласно аналитике ВТБ по итогам 2022 года, число активных клиентов среднего и малого бизнеса выросло на 15%. Таким образом, за четыре года данный показатель увеличился вдвое. Больше половины от этого числа - индивидуальные предприниматели, 41% - владельцы ООО, ещё на 6% приходятся организации различных других правовых форм. Всего же количество активных клиентов малого и среднего бизнеса банка ВТБ превысило один миллион.
Знаковым событием в медиаполе банка ФК "Открытие" стала новость о начале использования короткого номера 800. Клиенты банка "Открытие", которые пользуются услугами операторов большой четверки - Билайн, Мегафон, МТС и Tele2 - теперь могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 800 из любой точки России.
Также в январе банк ФК "Открытие" начал прием заявок от клиентов на программу "Семейная ипотека" с господдержкой на обновленных условиях. Круг семей, которые могут претендовать на ипотечные кредиты в рамках программы, был существенно расширен. Теперь "Семейную ипотеку" до 1 июля 2024 года могут оформить и семьи с двумя детьми и более в возрасте до 18 лет, при этом дата их рождения значения не имеет.
Большой резонанс в СМИ имела новость о повышении банком ФК "Открытие" доходности по рублевым депозитам "Надежный" и "Надежный партнер" сроком на полтора и два года. Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка при размещении средств на полтора или два года с получением процентов в конце срока на вклад "Надежный", составляет 8% годовых. Доходность на аналогичных сроках для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу "Надежный партнер" увеличена до 8,2% годовых.
Наиболее заметным событием в инфополе Промсвязьбанка стала встреча Президента РФ Владимира Путина с председателем банка Петром Фрадковым. В.Путин подчеркнул, что ПСБ не только сохранил доходность своей деятельности в текущих условиях, но и нарастил финансирование. П.Фрадков отметил, что по итогам 2022 года банк вошел в пятерку крупнейших кредитных институтов РФ с почти 5 трлн рублей активов.
Также в январе Промсвязьбанк запустил социальную карту "Для своих" в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, расширив спектр платежных инструментов и социально значимых финансовых сервисов для населения новых регионов России. Оформить и получить социальную карту "Для своих" можно за несколько минут в любом отделении банка.
Промсвязьбанк стал владельцем Московского индустриального банка (МИнБанк), в уставной капитал были внесены 100% акций. Сведения о ПСБ как единственном акционере были внесены в ЕГРЮЛ 18 января 2023 года. Номинальная стоимость доли указывается в размере 39,8 миллиарда рублей.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, январь 2023
|Упоминания в СМИ, декабрь 2022
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|37 705
|47 634
|-20,8
|2
|ВТБ
|22 381
|28 560
|-21,6
|3
|ФК Открытие
|8 284
|15 491
|-46,5
|4
|Газпромбанк
|6 644
|10 058
|-33,9
|5
|Россельхозбанк
|6 419
|9 963
|-35,6
|6
|Альфа-Банк
|6 099
|6 687
|-8,8
|7
|Тинькофф Банк
|5 931
|8 383
|-29,2
|8
|Промсвязьбанк
|5 871
|6 495
|-9,6
|9
|Совкомбанк
|2 524
|4 065
|-37,9
|10
|МТС Банк
|2 502
|3 423
|-26,9
|11
|Банк УРАЛСИБ
|2 064
|2 840
|-27,3
|12
|Росбанк
|1 957
|4 470
|-56,2
|13
|Почта Банк
|1 831
|2 360
|-22,4
|14
|Московский Кредитный Банк
|1 683
|2 887
|-41,7
|15
|Банк ЗЕНИТ
|1 552
|1 996
|-22,2
|16
|Росгосстрах Банк
|1 491
|2 633
|-43,4
|17
|Райффайзенбанк
|1 391
|1 432
|-2,98
|18
|Банк ДОМ.РФ
|1 314
|1 836
|-28,4
|19
|РНКБ Банк
|1 130
|1 114
|1,4
|20
|Банк Санкт-Петербург
|1 039
|1 106
|-6,1
|21
|Ренессанс Кредит
|864
|1 488
|-41,9
|22
|Новикомбанк
|863
|976
|-11,6
|23
|УБРиР
|849
|657
|29,2
|24
|ХКФ Банк
|733
|1 043
|-29,7
|25
|ББР Банк
|717
|988
|-27,4
|26
|МСП Банк
|700
|589
|18,8
|27
|Примсоцбанк
|662
|1 298
|-49,0
|28
|ЮниКредит Банк
|661
|831
|-20,5
|29
|Банк ТРАСТ
|585
|1 526
|-61,7
|30
|Банк Русский Стандарт
|542
|1 102
|-50,8
|31
|ТКБ Банк
|507
|271
|87,1
|32
|Банк Левобережный
|503
|720
|-30,1
|33
|Ак Барс Банк
|501
|939
|-46,6
|34
|Банк Синара
|472
|598
|-21,1
|35
|Абсолют Банк
|426
|810
|-47,4
|36
|КБ "Центр-инвест"
|373
|457
|-18,4
|37
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|343
|499
|-31,3
|38
|МИнБанк
|310
|151
|105,3
|39
|Сетелем Банк
|301
|262
|14,9
|40
|Экспобанк
|257
|398
|-35,4
|41
|Генбанк
|253
|133
|90,2
|42
|Фора-Банк
|229
|143
|60,1
|43
|АБ "Россия"
|219
|240
|-8,8
|44
|Алмазэргиэнбанк
|218
|387
|-43,7
|45
|Инвестторгбанк
|217
|92
|135,9
|46
|Ситибанк
|214
|394
|-45,7
|47
|"Локо-Банк"
|191
|403
|-52,6
|48
|ОТП Банк
|183
|1 109
|-83,5
|49
|Кредит Европа Банк
|176
|299
|-41,1
|50
|СМП Банк
|171
|378
|-54,8
|
|Название
|Индекс заметности, январь 2023
|Индекс заметности, декабрь 2022
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|5 464 257
|7 492 172
|-27,1
|2
|ВТБ
|2 613 891
|4 342 711
|-39,8
|3
|ФК "Открытие"
|1 142 429
|2 774 621
|-58,8
|4
|Россельхозбанк
|801 766
|1 295 861
|-38,1
|5
|Промсвязьбанк
|693 397
|1 163 009
|-40,4
|6
|Тинькофф Банк
|638 834
|965 913
|-33,9
|7
|Альфа-Банк
|580 031
|989 195
|-41,4
|8
|Газпромбанк
|527 962
|805 518
|-34,5
|9
|Росгосстрах Банк
|320 714
|247 900
|29,4
|10
|РНКБ Банк
|285 590
|352 636
|-19,0
|11
|Банк УРАЛСИБ
|259 765
|458 839
|-43,4
|12
|Банк ДОМ.РФ
|239 204
|354 591
|-32,5
|13
|Совкомбанк
|227 959
|443 586
|-48,6
|14
|Росбанк
|206 086
|883 316
|-76,7
|15
|Райффайзенбанк
|196 894
|153 260
|28,5
|16
|Московский Кредитный Банк
|152 190
|296 259
|-48,6
|17
|Банк ТРАСТ
|118 329
|467 059
|-74,7
|18
|Банк Санкт-Петербург
|117 717
|154 617
|-23,9
|19
|Почта Банк
|115 769
|164 054
|-29,4
|20
|МТС Банк
|113 820
|182 095
|-37,5
|21
|Банк Русский Стандарт
|102 451
|149 025
|-31,3
|22
|УБРиР
|87 121
|63 560
|37,1
|23
|Банк ЗЕНИТ
|82 121
|102 380
|-19,1
|24
|МСП Банк
|76 091
|122 918
|-38,1
|25
|КБ "Центр-инвест"
|63 582
|73 390
|-13,4
|26
|Кредит Европа Банк
|62 354
|3 713
|1579,3
|27
|ХКФ Банк
|57 236
|74 377
|-23,0
|28
|Новикомбанк
|49 665
|115 772
|-57,1
|29
|МИнБанк
|49 392
|11 993
|311,8
|30
|ЮниКредит Банк
|46 637
|99 656
|-52,2
|31
|ТКБ Банк"
|46 336
|32 379
|43,1
|32
|АК Барс Банк
|46 225
|146 937
|-68,5
|33
|Абсолют Банк
|39 400
|88 728
|-55,6
|34
|СМП Банк
|33 989
|149 164
|-77,2
|35
|Экспобанк
|27 096
|25 830
|4,9
|36
|Банк Левобережный
|26 150
|24 158
|8,2
|37
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|25 422
|56 698
|-55,2
|38
|Ситибанк
|21 062
|79 467
|-73,5
|39
|Генбанк
|20 437
|6 917
|195,5
|40
|Ренессанс Кредит
|17 821
|36 185
|-50,8
|41
|Банк Синара
|15 983
|33 668
|-52,5
|42
|Мособлбанк
|15 826
|27 971
|-43,4
|43
|ББР Банк
|15 410
|12 790
|20,5
|44
|Примсоцбанк
|15 051
|51 214
|-70,6
|45
|ОТП Банк
|14 600
|26 293
|-44,5
|46
|Севергазбанк
|14 506
|11 677
|24,2
|47
|Банк "Таврический"
|14 293
|1 431
|898,8
|48
|СЭБ Банк
|14 042
|12 710
|10,5
|49
|Алмазэргиэнбанк
|13 710
|25 814
|-46,9
|50
|Инвестторгбанк
|13 158
|8 527
|54,3
|
|Название
|Охват аудитории, январь 2023
|Охват аудитории, декабрь 2022
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|257 246 219
|235 867 455
|9,1
|2
|Промсвязьбанк
|198 185 568
|107 845 819
|83,8
|3
|ВТБ
|163 375 911
|216 383 081
|-24,5
|4
|Тинькофф Банк
|120 853 758
|136 259 159
|-11,3
|5
|Альфа-Банк
|118 175 607
|103 668 414
|14,0
|6
|ФК "Открытие"
|106 979 201
|136 051 065
|-21,4
|7
|Россельхозбанк
|88 409 289
|119 222 311
|-25,8
|8
|Газпромбанк
|74 158 212
|127 773 714
|-42,0
|9
|Росбанк
|69 038 146
|141 282 316
|-51,1
|10
|РНКБ Банк
|65 498 836
|28 383 694
|130,8
|11
|Райффайзенбанк
|60 124 742
|58 210 482
|3,3
|12
|Совкомбанк
|59 154 022
|68 966 061
|-14,2
|13
|МТС Банк
|50 500 938
|81 469 661
|-38,0
|14
|Генбанк
|49 937 998
|2 643 450
|1789,1
|15
|Московский Кредитный Банк
|48 132 228
|92 895 681
|-48,2
|16
|Почта банк
|43 496 204
|96 270 956
|-54,8
|17
|ХКФ Банк
|43 289 439
|31 028 495
|39,5
|18
|ЮниКредит Банк
|42 241 041
|54 551 576
|-22,6
|19
|Банк ДОМ.РФ
|36 572 342
|54 089 721
|-32,4
|20
|Банк Русский Стандарт
|34 610 930
|50 898 252
|-32,0
|21
|Банк УРАЛСИБ
|33 117 661
|28 059 299
|18,0
|22
|Банк ЗЕНИТ
|29 026 223
|66 392 518
|-56,3
|23
|Банк Санкт-Петербург
|28 823 693
|32 540 479
|-11,4
|24
|Банк ТРАСТ
|28 712 232
|49 884 745
|-42,4
|25
|Новикомбанк
|28 380 823
|40 751 119
|-30,4
|26
|Экспобанк
|27 541 205
|17 976 536
|53,2
|27
|Росгосстрахбанк
|22 466 996
|32 617 501
|-31,1,0
|28
|ТКБ Банк
|22 461 128
|14 492 179
|55,0
|29
|Абсолют Банк
|21 322 818
|42 871 558
|-50,3
|30
|РН Банк
|20 714 432
|13 956 699
|48,4
|31
|Кредит Европа Банк
|20 284 249
|11 950 768
|69,7
|32
|Креди Агриколь КИБ
|20 001 257
|3 780 002
|429,1
|33
|МСП Банк
|18 763 936
|20 382 817
|-7,9
|34
|ОТП Банк
|18 289 457
|10 714 056
|70,7
|35
|УБРиР
|17 277 088
|18 559 148
|-6,9
|36
|АК Барс Банк
|15 675 590
|17 191 210
|-8,8
|37
|АБ "Россия"
|15 607 969
|34 922 553
|-55,3
|38
|Инвестторгбанк
|15 303 962
|1 881 197
|713,5
|39
|Ситибанк
|15 065 844
|21 051 234
|-28,4
|40
|Ренессанс Кредит
|13 364 982
|17 683 881
|-24,4
|41
|Банк Левобережный
|11 422 665
|2 124 248
|437,7
|42
|Банк Синара
|9 709 381
|28 693 621
|-66,2
|43
|Bank of China
|9 472 867
|9 467 308
|0,1
|44
|Севергазбанк
|9 102 677
|3 667 851
|148,2
|45
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|8 426 238
|25 636 917
|-67,1
|46
|КБ "Центр-инвест"
|7 813 949
|4 464 508
|75,0
|47
|Сетелем Банк
|6 851 724
|4 613 460
|48,5
|48
|Банк Интеза
|6 752 867
|3 594 097
|87,9
|49
|СМП Банк
|6 460 174
|26 148 101
|-75,3
|50
|Примсоцбанк
|6 243 311
|36 069 288
|-82,7
Главные темы публикаций:
- 1. Сбербанк начал работать в Крыму, установил на полуострове первые банкоматы
- 2. Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ за 2022 год. Чистая прибыль в декабре выросла на 40%
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Упоминания в СМИ
- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности
- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории
- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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