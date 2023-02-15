Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за январь 2023 года.

Январь 2023 года не принес значительных изменений в тройке лидеров рейтинга медиаприсутствия ведущих игроков банковского рынка СКАНа. Рейтинги возглавили Сбербанк, ВТБ и ФК "Открытие", в ТОП-3 по охватам потенциальной аудитории также вошел Промсвязьбанк. Упоминаемость и заметность по сравнению с декабрем 2022 года у большинства лидеров значительно снизилась.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 37 706 упоминаниях (47 634 в декабре). Вторую позицию занял ВТБ - 22 381 упоминание (28 560 в декабре), за ним по-прежнему следует банк ФК "Открытие" - 8 284 упоминания (15 491 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка снизился на 27% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ потерял почти 40% по сравнению с декабрем, заметности ФК "Открытие" также упала - минус 59%.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 257,2 млн (+9%, 235,8 млн в декабре). Промсвязьбанк, напротив, показал значительный рост, охваты выросли на 84% по сравнению с декабрем (107,8 млн) и составили 198,1 млн. На третьем месте - ВТБ с результатом 163,3 млн, показатель охватов снизился на 24% (216,3 млн в декабре).

Одним из главных событий в медиаполе Сбербанка в январе стало решение о приходе банка в Крым. Уже в первом полугодии Сбербанк откроет офисы в республике, в течение года заработают банкоматы по всей территории региона. Глава Крыма Сергей Аксенов позитивно оценил новость, по его словам, приход Сбербанка "позволит повышать доступность, скорость и качество банковских услуг для населения, позитивно повлияет на финансовый и инвестиционный климат, на развитие экономики и социальной сферы".

Другим знаковым событием стала публикация Сбербанком финансовых результатов по РСБУ за декабрь и весь 2022 год. Чистая прибыль в декабре выросла на 40% и достигла 125,5 млрд рублей, по итогам всего года банк получил 300 млрд рублей чистой прибыли. Рост чистого процентного дохода в декабре составил 19,5% в годовом выражении (до 176,5 млрд руб.), а за 2022 год - 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. По словам главы банка Германа Грефа, 2022 год стал серьезной проверкой способности Сбербанка отвечать на внешние вызовы и быстро перестраивать бизнес и технологии. "Достигнутый уровень зрелости нашей платформы и профессионализм команды обеспечили устойчивость бизнеса и достойные финансовые результаты", - отметил он.

С 10 января Сбербанк повысил минимальные ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% пункта, до 10,9%. Минимальная ставка по базовым ипотечным программам "Вторичное жилье" и "Новостройки" увеличилась с 10,4% до 10,9%. Минимальный первоначальный взнос сохраняется на уровне 0%. "Текущие рыночные условия вынуждают нас незначительно скорректировать ставки по ипотеке для новостроек и вторичного жилья по базовым программам", - сообщили в пресс-службе.

Одним из наиболее заметных событий в инфополе ВТБ стал запуск полноценного онлайн-банка в Telegram, который должен стать альтернативой мобильному приложению, удаленному из App Store и Google Play. С 19 января пользователям стали доступны просмотр баланса карт и счетов в ВТБ, перевод денег через СБП, пополнение счета мобильного телефона. В течение года функционал будет постепенно расширяться: появится оплата по QR-коду и возможность его сформировать, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод со своей карты в другом банке на карту в ВТБ.

В январе ВТБ дал прогноз по росту выдачи автокредитов в России в 2023 году. По мнению специалистов банка, при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заемщиков. По оценке ВТБ, в 2022 году российскиевыдали физлицам более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка.

Согласно аналитике ВТБ по итогам 2022 года, число активных клиентов среднего и малого бизнеса выросло на 15%. Таким образом, за четыре года данный показатель увеличился вдвое. Больше половины от этого числа - индивидуальные предприниматели, 41% - владельцы ООО, ещё на 6% приходятся организации различных других правовых форм. Всего же количество активных клиентов малого и среднего бизнеса банка ВТБ превысило один миллион. Знаковым событием в медиаполе банка ФК "Открытие" стала новость о начале использования короткого номера 800. Клиенты банка "Открытие", которые пользуются услугами операторов большой четверки - Билайн, Мегафон, МТС и Tele2 - теперь могут бесплатно звонить в контактный центр банка на короткий номер 800 из любой точки России.

Также в январе банк ФК "Открытие" начал прием заявок от клиентов на программу "Семейная ипотека" с господдержкой на обновленных условиях. Круг семей, которые могут претендовать на ипотечные кредиты в рамках программы, был существенно расширен. Теперь "Семейную ипотеку" до 1 июля 2024 года могут оформить и семьи с двумя детьми и более в возрасте до 18 лет, при этом дата их рождения значения не имеет.

Большой резонанс в СМИ имела новость о повышении банком ФК "Открытие" доходности по рублевым депозитам "Надежный" и "Надежный партнер" сроком на полтора и два года. Максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка при размещении средств на полтора или два года с получением процентов в конце срока на вклад "Надежный", составляет 8% годовых. Доходность на аналогичных сроках для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по вкладу "Надежный партнер" увеличена до 8,2% годовых.

Наиболее заметным событием в инфополе Промсвязьбанка стала встреча Президента РФ Владимира Путина с председателем банка Петром Фрадковым. В.Путин подчеркнул, что ПСБ не только сохранил доходность своей деятельности в текущих условиях, но и нарастил финансирование. П.Фрадков отметил, что по итогам 2022 года банк вошел в пятерку крупнейших кредитных институтов РФ с почти 5 трлн рублей активов.

Также в январе Промсвязьбанк запустил социальную карту "Для своих" в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, расширив спектр платежных инструментов и социально значимых финансовых сервисов для населения новых регионов России. Оформить и получить социальную карту "Для своих" можно за несколько минут в любом отделении банка.

Промсвязьбанк стал владельцем Московского индустриального банка (МИнБанк), в уставной капитал были внесены 100% акций. Сведения о ПСБ как единственном акционере были внесены в ЕГРЮЛ 18 января 2023 года. Номинальная стоимость доли указывается в размере 39,8 миллиарда рублей.

Название Упоминания в СМИ, январь 2023 Упоминания в СМИ, декабрь 2022 Изменение, % 1 Сбербанк 37 705 47 634 -20,8 2 ВТБ 22 381 28 560 -21,6 3 ФК Открытие 8 284 15 491 -46,5 4 Газпромбанк 6 644 10 058 -33,9 5 Россельхозбанк 6 419 9 963 -35,6 6 Альфа-Банк 6 099 6 687 -8,8 7 Тинькофф Банк 5 931 8 383 -29,2 8 Промсвязьбанк 5 871 6 495 -9,6 9 Совкомбанк 2 524 4 065 -37,9 10 МТС Банк 2 502 3 423 -26,9 11 Банк УРАЛСИБ 2 064 2 840 -27,3 12 Росбанк 1 957 4 470 -56,2 13 Почта Банк 1 831 2 360 -22,4 14 Московский Кредитный Банк 1 683 2 887 -41,7 15 Банк ЗЕНИТ 1 552 1 996 -22,2 16 Росгосстрах Банк 1 491 2 633 -43,4 17 Райффайзенбанк 1 391 1 432 -2,98 18 Банк ДОМ.РФ 1 314 1 836 -28,4 19 РНКБ Банк 1 130 1 114 1,4 20 Банк Санкт-Петербург 1 039 1 106 -6,1 21 Ренессанс Кредит 864 1 488 -41,9 22 Новикомбанк 863 976 -11,6 23 УБРиР 849 657 29,2 24 ХКФ Банк 733 1 043 -29,7 25 ББР Банк 717 988 -27,4 26 МСП Банк 700 589 18,8 27 Примсоцбанк 662 1 298 -49,0 28 ЮниКредит Банк 661 831 -20,5 29 Банк ТРАСТ 585 1 526 -61,7 30 Банк Русский Стандарт 542 1 102 -50,8 31 ТКБ Банк 507 271 87,1 32 Банк Левобережный 503 720 -30,1 33 Ак Барс Банк 501 939 -46,6 34 Банк Синара 472 598 -21,1 35 Абсолют Банк 426 810 -47,4 36 КБ "Центр-инвест" 373 457 -18,4 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 343 499 -31,3 38 МИнБанк 310 151 105,3 39 Сетелем Банк 301 262 14,9 40 Экспобанк 257 398 -35,4 41 Генбанк 253 133 90,2 42 Фора-Банк 229 143 60,1 43 АБ "Россия" 219 240 -8,8 44 Алмазэргиэнбанк 218 387 -43,7 45 Инвестторгбанк 217 92 135,9 46 Ситибанк 214 394 -45,7 47 "Локо-Банк" 191 403 -52,6 48 ОТП Банк 183 1 109 -83,5 49 Кредит Европа Банк 176 299 -41,1 50 СМП Банк 171 378 -54,8

Название Индекс заметности, январь 2023 Индекс заметности, декабрь 2022 Изменение, % 1 Сбербанк 5 464 257 7 492 172 -27,1 2 ВТБ 2 613 891 4 342 711 -39,8 3 ФК "Открытие" 1 142 429 2 774 621 -58,8 4 Россельхозбанк 801 766 1 295 861 -38,1 5 Промсвязьбанк 693 397 1 163 009 -40,4 6 Тинькофф Банк 638 834 965 913 -33,9 7 Альфа-Банк 580 031 989 195 -41,4 8 Газпромбанк 527 962 805 518 -34,5 9 Росгосстрах Банк 320 714 247 900 29,4 10 РНКБ Банк 285 590 352 636 -19,0 11 Банк УРАЛСИБ 259 765 458 839 -43,4 12 Банк ДОМ.РФ 239 204 354 591 -32,5 13 Совкомбанк 227 959 443 586 -48,6 14 Росбанк 206 086 883 316 -76,7 15 Райффайзенбанк 196 894 153 260 28,5 16 Московский Кредитный Банк 152 190 296 259 -48,6 17 Банк ТРАСТ 118 329 467 059 -74,7 18 Банк Санкт-Петербург 117 717 154 617 -23,9 19 Почта Банк 115 769 164 054 -29,4 20 МТС Банк 113 820 182 095 -37,5 21 Банк Русский Стандарт 102 451 149 025 -31,3 22 УБРиР 87 121 63 560 37,1 23 Банк ЗЕНИТ 82 121 102 380 -19,1 24 МСП Банк 76 091 122 918 -38,1 25 КБ "Центр-инвест" 63 582 73 390 -13,4 26 Кредит Европа Банк 62 354 3 713 1579,3 27 ХКФ Банк 57 236 74 377 -23,0 28 Новикомбанк 49 665 115 772 -57,1 29 МИнБанк 49 392 11 993 311,8 30 ЮниКредит Банк 46 637 99 656 -52,2 31 ТКБ Банк" 46 336 32 379 43,1 32 АК Барс Банк 46 225 146 937 -68,5 33 Абсолют Банк 39 400 88 728 -55,6 34 СМП Банк 33 989 149 164 -77,2 35 Экспобанк 27 096 25 830 4,9 36 Банк Левобережный 26 150 24 158 8,2 37 Азиатско-Тихоокеанский Банк 25 422 56 698 -55,2 38 Ситибанк 21 062 79 467 -73,5 39 Генбанк 20 437 6 917 195,5 40 Ренессанс Кредит 17 821 36 185 -50,8 41 Банк Синара 15 983 33 668 -52,5 42 Мособлбанк 15 826 27 971 -43,4 43 ББР Банк 15 410 12 790 20,5 44 Примсоцбанк 15 051 51 214 -70,6 45 ОТП Банк 14 600 26 293 -44,5 46 Севергазбанк 14 506 11 677 24,2 47 Банк "Таврический" 14 293 1 431 898,8 48 СЭБ Банк 14 042 12 710 10,5 49 Алмазэргиэнбанк 13 710 25 814 -46,9 50 Инвестторгбанк 13 158 8 527 54,3

Название Охват аудитории, январь 2023 Охват аудитории, декабрь 2022 Изменение, % 1 Сбербанк 257 246 219 235 867 455 9,1 2 Промсвязьбанк 198 185 568 107 845 819 83,8 3 ВТБ 163 375 911 216 383 081 -24,5 4 Тинькофф Банк 120 853 758 136 259 159 -11,3 5 Альфа-Банк 118 175 607 103 668 414 14,0 6 ФК "Открытие" 106 979 201 136 051 065 -21,4 7 Россельхозбанк 88 409 289 119 222 311 -25,8 8 Газпромбанк 74 158 212 127 773 714 -42,0 9 Росбанк 69 038 146 141 282 316 -51,1 10 РНКБ Банк 65 498 836 28 383 694 130,8 11 Райффайзенбанк 60 124 742 58 210 482 3,3 12 Совкомбанк 59 154 022 68 966 061 -14,2 13 МТС Банк 50 500 938 81 469 661 -38,0 14 Генбанк 49 937 998 2 643 450 1789,1 15 Московский Кредитный Банк 48 132 228 92 895 681 -48,2 16 Почта банк 43 496 204 96 270 956 -54,8 17 ХКФ Банк 43 289 439 31 028 495 39,5 18 ЮниКредит Банк 42 241 041 54 551 576 -22,6 19 Банк ДОМ.РФ 36 572 342 54 089 721 -32,4 20 Банк Русский Стандарт 34 610 930 50 898 252 -32,0 21 Банк УРАЛСИБ 33 117 661 28 059 299 18,0 22 Банк ЗЕНИТ 29 026 223 66 392 518 -56,3 23 Банк Санкт-Петербург 28 823 693 32 540 479 -11,4 24 Банк ТРАСТ 28 712 232 49 884 745 -42,4 25 Новикомбанк 28 380 823 40 751 119 -30,4 26 Экспобанк 27 541 205 17 976 536 53,2 27 Росгосстрахбанк 22 466 996 32 617 501 -31,1,0 28 ТКБ Банк 22 461 128 14 492 179 55,0 29 Абсолют Банк 21 322 818 42 871 558 -50,3 30 РН Банк 20 714 432 13 956 699 48,4 31 Кредит Европа Банк 20 284 249 11 950 768 69,7 32 Креди Агриколь КИБ 20 001 257 3 780 002 429,1 33 МСП Банк 18 763 936 20 382 817 -7,9 34 ОТП Банк 18 289 457 10 714 056 70,7 35 УБРиР 17 277 088 18 559 148 -6,9 36 АК Барс Банк 15 675 590 17 191 210 -8,8 37 АБ "Россия" 15 607 969 34 922 553 -55,3 38 Инвестторгбанк 15 303 962 1 881 197 713,5 39 Ситибанк 15 065 844 21 051 234 -28,4 40 Ренессанс Кредит 13 364 982 17 683 881 -24,4 41 Банк Левобережный 11 422 665 2 124 248 437,7 42 Банк Синара 9 709 381 28 693 621 -66,2 43 Bank of China 9 472 867 9 467 308 0,1 44 Севергазбанк 9 102 677 3 667 851 148,2 45 Азиатско-Тихоокеанский Банк 8 426 238 25 636 917 -67,1 46 КБ "Центр-инвест" 7 813 949 4 464 508 75,0 47 Сетелем Банк 6 851 724 4 613 460 48,5 48 Банк Интеза 6 752 867 3 594 097 87,9 49 СМП Банк 6 460 174 26 148 101 -75,3 50 Примсоцбанк 6 243 311 36 069 288 -82,7

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