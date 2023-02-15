Добывающие компании в 2022 году обеспечили 40% налоговых доходов

15 февраля. FINMARKET.RU - Крупнейшими налогоплательщиками в прошлом году стали компании из отрасли добычи полезных ископаемых - они обеспечили порядка 40% всех поступлений в консолидированный. Это следует из подсчетов FinExpertiza на основе данных ФНС, пишут "Известия"

Согласно исследованию, по итогам 2022 года налоговыев консолидированный бюджетпревысили показатели 2021 г. на 17,7%, или на 5,05 трлн рублей, достигнув 33,58 трлн.

Как отмечает FinExpertiza, 72% всего прироста фискальных доходов обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Дополнительные поступления принесли внутренний налог на добавленную стоимость (НДС) (+1 трлн), налог на доходы физических лиц (НДФЛ) (+0,8 трлн), доход от добычи углеводородов (НДД) (+0,7 трлн) и налог на прибыль (+0,3 трлн). В 4-м квартале 2022 г. статистику поступлений в бюджет улучшила огромная разовая выплата НДПИ "Газпромом" на 1,2 трлн взамен отмененных дивидендов за 2021 год, напомнила президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Именно на добывающие предприятия могут распространить добровольные взносы в бюджет, считает директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. О возможности однократного взимания налога в формате windfall tax с компаний, получивших сверхдоходы в 2022-м, в феврале заявлял первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Налоговые сборы в 2022 году увеличились в 70 регионах, то есть в абсолютном большинстве, говорится в исследовании FinExpertiza. Сократились доходы от сборов только в 15 регионах.

Как заявили "Известиям" в Минфине, давать оценку поступлений в 2023 году пока преждевременно, всё будет зависеть от условий внешней конъюнктуры и динамики иных показателей.