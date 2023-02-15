15 февраля. FINMARKET.RU - Малому бизнесу упростят отчетность для Росстата. Законопроект об этом подготовило Минэкономразвития, пишет "Российская газета".

Принятие законопроекта позволит сократить число показателей в статотчетностях, что поможет предпринимателям не тратить время впустую. Предполагается, что теперь нужно будет сдавать отчетность не в несколько ведомств, а в едином личном кабинете на цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных. Для их отправки будет использоваться электронная подпись. Для индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц по доверенности предусмотрена возможность использовать неквалифицированную электронную подпись физлица.

В последние годы благодаря цифровизации экономики заметна тенденция на снижение административной нагрузки на бизнес, говорит председатель Комитета по налогам московского отделения "ОПОРА РОССИИ" Павел Зюков. Оптимизированы процессы подачи налоговой отчетности, для ряда категорий предпринимателей - эта процедура вообще отменена, максимально упрощено и ускорено взаимодействие с ведомствами, банками. Так что отмена подачи отчетности в Росстат - логичный шаг на этом пути, считает Зюков. "Сегодня по многим каналам аккумулируется информация о предприятии по тем или иным критериям, и тратить драгоценное время предпринимателя на заполнение отчетов, по сути избыточных, нецелесообразно", - считает он.

Упрощение бюрократических процедур, устранение дамоклова меча в виде штрафов за несвоевременную подачу данных как раз способствуют формированию благоприятных условий для работы бизнеса, добавляет Зюков.

Помимо этого, инициатива улучшит качество самой отчетности, рассказал "Российской газете" заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов. Отчетность нужна не только для налогового контроля, но и для того, чтобы общество понимало эффективность работы предприятий малого и среднего бизнеса, считает эксперт.

"Мне бы хотелось, чтобы информация, которую Росстат раскрывает о компаниях, была бы более заполненной и реалистичной. Тогда она помогала бы понять, как выглядит российский бизнес и насколько эффективно он работает. Потому что пока качество тех баз данных, которые мы используем - очень низкое", - пояснил Абрамов.

Помимо этого, для малых и средних предприятий готовится и другая инициатива. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов инициировал разработку законопроекта, благодаря которому предпринимателей будут автоматически уведомлять об исключении из базы данных, в которой собраны сведения о компаниях малого и среднего бизнеса.

Исключить из реестра могут за не своевременно поданные в налоговую данные о среднесписочной численности работников и сведения о доходе за предыдущий год. Исключение из списка влечет за собой потерю ряда преференций для предприятия.

В Минэкономразвития "Российской газете" пояснили, что концептуально поддерживает идею информирования МСП об исключении из реестра. При этом в ведомстве добавили, что для реализации идеи потребуется финансирование, которое пока не предусмотрено бюджетом.