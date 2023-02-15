Депутаты предложили запустить всеобщую ипотеку под 5%

15 февраля. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ выступил с инициативой запуска в России ипотеки для всех граждан по ставке 5% и без использования бюджетных средств. Письмо с таким предложением было направлено в Минстрой, ЦБ и правительство, чтобы власти внесли эти решения в формате постановления кабмина или поправок в законодательство, пишут "Известия"

Как напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, действующая сейчас программа льготной ипотеки на новостройки под 8% продлена только до середины 2024 года. На ее дальнейшее продолжение остается только надеяться, именно поэтому параллельно нужно искать и предлагать альтернативные решения для поддержки спроса на рынке недвижимости, подчеркнул он.

Предполагается, что ЦБ будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных высоконадежных ипотечных портфелей под 2% годовых. При этом наценка финорганизаций составит 2-3% и, таким образом, конечнаяпо такому займу для гражданина будет не выше 5%, следует из письма парламентариев.

В Банке России считают, что льготные программы кредитования должны быть адресными, а не всеобщими. Выдача большого объема таких займов широким категориям граждан означает необходимость поддержания более высокой ключевой ставки и меньшую доступность других кредитов. Мера приведет к росту спроса на 20% и увеличению доступности жилья, говорят эксперты.