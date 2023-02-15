В РФ могут разрешить расчеты через платежные системы из дружественных стран

15 февраля. FINMARKET.RU - Минфин провел опрос среди крупнейших российских бизнесменов по поводу их интереса к использованию иностранных платежных систем из дружественных стран для личных и корпоративных расчетов, в том числе трансграничных (с 2021 г. проводить оплату с помощью иностранных электронных кошельков в коммерческих целях запрещено). Об этом "Ведомостям" рассказал близкий к правительству источник.

По его словам,содержится в письме директора департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова. Об этом документе известно еще двум источникам "Ведомостей" - близкому к крупной российской компании и собеседнику в правительстве. К письму Чебескова прикреплен текст проекта президентского указа, которым предполагается снятие ограничений на оплату с помощью электронных средств платежа (ЭСП) иностранных провайдеров из дружественных стран. В пояснении к предложениям сказано, что у бизнес-сообщества появилась потребность снятия ограничений: его представители считают, что с учетом складывающейся международной практики электронной торговли валютное законодательство России ставит участников внешнеторговой деятельности в неравные условия с нерезидентами.

Проект указа разрешает резидентам переводить иностранную валюту нерезидентам, физлицам и юрлицам, через электронный кошелек без открытия счета, если поставщик платежных услуг из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или списка дружественных стран.

Согласно проекту указа, власти также планируют разрешить резидентам расплачиваться с нерезидентами по внешнеторговым контрактам за товары и услуги, которые вывозятся из России. Этидолжны проходить через иностранные торговые площадки, которые не должны предусматривать варианты расчетов, которые отличаются от расчетов без открытия банковского платежа с использованием электронных средств платежа.

Агентам валютного контроля (уполномоченные банки, профучастники, ВЭБ. РФ) в рамках своей компетенции будет разрешено запрашивать у резидентов и нерезидентов документы, связанные с проведением операций и продажей товаров и услуг.

Подразумевается, что указ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 8 августа 2022 г.