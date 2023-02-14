В аптеках стало меньше сверхдешевых лекарств

14 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом году в российских аптеках, по данным DSM Group, уменьшилось количество самых дешевых лекарств. В фармрознице были представлены 2402 наименования препаратов стоимостью до 50 руб. Это на 41% меньше, чем годом ранее, и вдвое меньше, чем в 2020 г., следует из данных DSM Group, пишут "Ведомости"

Лекарств в ценовом диапазоне от 50 до 100 руб. в прошлом году стало 3334 наименования, это на 7% меньше, чем было в позапрошлому году, снижение к 2020 г. составило 15%. А вот число препаратов стоимостью выше 100 руб. за год увеличилось на 3% по сравнению с 2021 г. и на 10,4% по сравнению с 2020 г. - до 15 943 позиций.

Как говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, сокращение продаж дешевых препаратов может быть связано с их переходом в более высокую ценовую категорию на фоне инфляции. Инфляция на, входящие в список жизненно важных, по данным DSM Group, по итогам года составила 1%, тогда как на все остальные - 12,5%.