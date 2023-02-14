За анонимные звонки операторов ждут крупные штрафы

14 февраля. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, резко повышающийдля сотовых операторов, которые позволяют мошенникам оставаться анонимными.

Если сотовая компания не установит необходимую аппаратуру спецслужб, то заплатит оборотные штрафы: то есть сумма будет привязана к выручке. Но при этом не должна составлять менее миллиона, пишет "Российская газета"

Сегодня многие граждане не понимают, как у мошенников и телефонных террористов получается сохранять анонимность. Все оказалось просто: существует ряд мелких компаний связи, которые не устанавливают у себя аппаратуру спецслужб. То есть они, конечно, обязаны это делать. Однако тянут до последнего, а когда доходит до серьезных санкций, то просто закрываются. И тут же недобросовестные коммерсанты получают новую лицензию и открывают новую компанию.

Поэтому правительство страны предлагает принять ряд серьезных мер, призванных перекрыть анонимные каналы для мошенников и телефонных террористов.

Один из законопроектов недавно был принят Госдумой в первом чтении: он повышает в 133 раза стоимость лицензий для операторов связи. С нынешних 7,5 тыс. до 1 млн руб. Так что с легкостью исчезать и возрождаться у недобросовестных связистов не получится. Будет слишком дорого. Но и уклоняться от обязанности установить на своих серверах специальные коробочки тоже будет накладно. Соответствующие поправки сейчас предлагается внести в КоАП.

Как отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, всего в России сегодня насчитывается более 10,5 тысячи операторов связи и далеко не все работают честно.

Эксперты уверены, что два предлагаемых законопроекта - как уже рассматриваемый в Госдуме, так и новый, подготовленный правительством, сделают серьезный шаг в сторону решения проблемы.