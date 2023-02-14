РЖД предлагают ввести платежи за безопасность для потребителей

14 февраля. FINMARKET.RU - Компания "Российские железные дороги" (РЖД) предложила пересмотретьна 2024 и 2025 гг. Это следует из протокола совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 6 февраля, в котором принимали участие гендиректор РЖД Олег Белозеров, министр экономического развития Максим Решетников и представители Минтранса, Минфина и ФАС, пишут "Ведомости" со ссылкой на протокол.

В протоколе указано, что РЖД предложила установить целевую надбавку к тарифам для компенсации затрат по обеспечению транспортной безопасности в размере 1% в 2024 г. и 2% в 2025 г.

Также монополия предлагает скорректировать налоговую надбавку к тарифам с 1,5 до 2,5% в 2024 г. и "сократить тарифные преференции" в отношении порожнего пробега универсального подвижного состава (полувагоны, крытые вагоны, платформы, цистерны общего назначения) и порожних контейнеров. Еще одна инициатива РЖД - скорректировать тарифы на перевозки в контейнерах и порожних контейнеров в восточном и северо-западном направлениях (как именно, не уточняется).

Источник, близкий к монополии, пояснил, что предложение о сокращении тарифных преференций направлено на снижение порожнего пробега, в том числе за счет подачи полувагонов под вывоз контейнеров с Дальнего Востока. Предложение по корректировке тарифа на перевозки грузов в контейнерах и порожних контейнеров, по словам собеседника, "призвано стимулировать переключение перевозок в направлении северо-западных портов и разгрузку восточного направления".

По итогам совещания Белоусов дал поручения ФАС, Минэку, Минтрансу и Минпромторгу "провести оценку эффектов для РЖД и расходной нагрузки для грузоотправителей" от предложенных решений.

По словам источника "Ведомостей" в одной из промышленных компаний, механизм, при котором транспортная безопасность обеспечивается за счет средств грузовладельцев, "не может быть поддержан никаким образом", так как требования по этой безопасности устанавливают не они, а правительство. С ним соглашается собеседник в крупном операторе грузовых вагонов.