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14 февраля 2023 года 08:51
Растет стоимость оборудования для выпуска микроэлектроники
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Антон Новодережкин/ТАСС
14 февраля. FINMARKET.RU - Стоимость европейского, американского и японского оборудования для производства в России электронных компонентов по итогам 2022 года выросла на 40-50%, говорят участники рынка. "Коммерсант" ознакомился с презентацией о поставках в Россию оборудования для производства печатных плат (герметизации микросхем, микросборки компонентов на плату, трафаретные печи, оборудование для производства технической керамики и т. д.), которая была представлена 10 февраля на конференции Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) "Лучшие практики контрактного производства электроники". Из документа следует, что по итогам 2022 года стоимость оборудования выросла на 40%. Судя по презентации, техника в основном производится в США, Японии и ЕС. Среди брендов перечислены, в частности, немецкие ASM и REHM, японская Omron. Оборудование используют такие российские производители печатных плат, как ГК "Эрикон", "Промэлектроника", АО "Компэл", ООО "МикроЭм Технологии" и другие. По словам собеседника газеты в одной из компаний, на 90% российских производств стоит оборудование из "недружественных" стран: "Если раньше стоимость производственной линии электронных плат в среднем составляла порядка 30 млн руб., сейчас - уже 50 млн руб.".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, микроэлектроника
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