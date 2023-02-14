Производителей фальсификата могут отключить от госзакупок

14 февраля. FINMARKET.RU - "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) предложила правительству ужесточить меры, направленные на борьбу с фальсификатом продуктов в РФ, пишут "Известия" . Речь идет о том, что состав товара не соответствует обозначенному на упаковке. Например, на таре производитель указывает животные жиры, а использует растительные, предположим, пальмовое масло. Выявить такие "ошибки" можно только в лаборатории.

ОПИ выступила с инициативой не только исключать фальсифицированные продукты из магазинов и заведений общепита, но и не допускать к госзакупкам. Для того чтобы реализовать такой сценарий, всех нарушителей стоит поместить в черный список, который станет запретительным. Об этом общественная организация написала главе правительства Михаилу Мишустину.

Сейчас в РФ действительно есть такие черные списки недобросовестных поставщиков, куда предприятие могут внести по решению суда, если оно не соблюдает условия договора, в том числе по качеству и безопасности товара, рассказал изданию источник на рынке продуктов питания. Однако ведение таких перечней не всегда эффективно: компания может зарегистрировать другое юридическое лицо и продолжить работу по госзаказу, где низкая цена всё еще приоритет при выборе поставщика, отметил собеседник.

Россельхознадзор неоднократно обращал внимание на недостаточные наказания правонарушителей, уточнили в службе. Ведомство выступает за ужесточение мер в отношении тех, кто занимается производством и поставками фальсифицированной продукции. Особенно это касается поставщиков в организации социальной сферы. В службе отметили, что для выявления таких недобросовестных представителей рынка "нами создавался и внедрялся комплекс информационных систем прослеживания", например, "Меркурий".

"Мы фиксируем фальсификацию в большинстве категорий переработанной пищевой продукции: колбасы, сладкие напитки, мясные и рыбные консервы и другое. Объемы фальсификации здесь варьируются в диапазоне 40-80%. Причем практика показывает, что чем глубже процесс переработки, тем больше у производителей возможностей для подмены компонентов, например экономии на сырье", - сказал "Известиям" глава ОПИ Олег Павлов.