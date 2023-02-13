Аренда кадров станет спасением для бизнеса

13 февраля. FINMARKET.RU - Российские компании в стремлении сохранить свой бизнес и при этом еще хорошо заработать стоят перед необходимостью пересматривать сложившиеся операционные модели. И переходить на более короткое планирование по кадрам. Одним из действенных инструментов могут стать аренда специалистов и фрилансеры, пишет "Российская газета".

О преимуществах такого подбора персонала, газете рассказала гендиректор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова. По ее словам, бизнес уже стал чаще обращаться к услугам внештатных специалистов. В прошлом году о таком опыте заявляли более 30 процентов опрошенных бизнесменов и более 40 процентов собираются заняться этим в будущем.

"Плюсы от такого сотрудничества очевидны. Поиск и оформление происходят быстрее, закончить отношения с такими кадрами можно также быстро без лишних административных заморочек. Да еще попутно сэкономить на обязательных взносах, налогах и оборудовании рабочих мест. Это идеальная схема, если вы переходите от долгосрочного планирования к проектному", - говорит Ускова.

Как заметила Ускова, такой более уберизированный подход к вопросам трудовых ресурсов стал возможным благодаря комплексу факторов. Это и появление более гибкого налогового статуса для исполнителей (самозанятости), который упрощает легальное взаимодействие между бизнесом и частными специалистами. Это также рост популярности и функционала маркетплейсов, сервисов для поиска фрилансеров. Они теперь могут закрыть все задачи, связанные с поиском исполнителей, оформлением, отчетами и выплатами.

Еще один немаловажный фактор, по ее словам, - общая перестройка классического рынка труда. Дефицит кадров с одной стороны, интерес к более свободным формам занятости среди специалистов с другой - также влияет на рост популярности модели аренды кадров.

Как считает Ускова, "в ближайшем будущем классическийпродолжит сдавать позиции". Технологический стек будет меняться все быстрее, дефицит кадров также никуда не уйдет, как и желание оптимизировать расходы. Это значит компании продолжат курс на аренду кадров.