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13 февраля 2023 года 09:39
Аренда кадров станет спасением для бизнеса
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Владимир Смирнов/ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - Российские компании в стремлении сохранить свой бизнес и при этом еще хорошо заработать стоят перед необходимостью пересматривать сложившиеся операционные модели. И переходить на более короткое планирование по кадрам. Одним из действенных инструментов могут стать аренда специалистов и фрилансеры, пишет "Российская газета". О преимуществах такого подбора персонала, газете рассказала гендиректор платформы "Рокет Ворк" Анастасия Ускова. По ее словам, бизнес уже стал чаще обращаться к услугам внештатных специалистов. В прошлом году о таком опыте заявляли более 30 процентов опрошенных бизнесменов и более 40 процентов собираются заняться этим в будущем. "Плюсы от такого сотрудничества очевидны. Поиск и оформление происходят быстрее, закончить отношения с такими кадрами можно также быстро без лишних административных заморочек. Да еще попутно сэкономить на обязательных взносах, налогах и оборудовании рабочих мест. Это идеальная схема, если вы переходите от долгосрочного планирования к проектному", - говорит Ускова. Как заметила Ускова, такой более уберизированный подход к вопросам трудовых ресурсов стал возможным благодаря комплексу факторов. Это и появление более гибкого налогового статуса для исполнителей (самозанятости), который упрощает легальное взаимодействие между бизнесом и частными специалистами. Это также рост популярности и функционала маркетплейсов, сервисов для поиска фрилансеров. Они теперь могут закрыть все задачи, связанные с поиском исполнителей, оформлением, отчетами и выплатами. Еще один немаловажный фактор, по ее словам, - общая перестройка классического рынка труда. Дефицит кадров с одной стороны, интерес к более свободным формам занятости среди специалистов с другой - также влияет на рост популярности модели аренды кадров. Как считает Ускова, "в ближайшем будущем классический найм продолжит сдавать позиции". Технологический стек будет меняться все быстрее, дефицит кадров также никуда не уйдет, как и желание оптимизировать расходы. Это значит компании продолжат курс на аренду кадров.
Опубликовано Финмаркет
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