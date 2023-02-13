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13 февраля 2023 года 09:26
В России появился телемагазин автомобилей
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Юрий Смитюк/ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - В России практически не осталось представителей авторитейла, которые не используют формат онлайн-продаж. Однако телемагазина - презентации машин в прямом эфире со всеми их преимуществами - на российском авторынке еще не было, пишет "Российская газета". Как рассказали "РU" во Fresh Auto, компания первой в стране запускают livestream shopping автомобилей, где не только будут транслироваться сами авто, но и полезный контент За рубежом формат телемагазинов до сих пор является востребованным и эффективным каналом продаж. Однако в России к livestream shopping относятся скептически, считая его устаревшим. Суть в том, что традиционно телемагазин воспринимается как прямая продажа: потребителям показывают товар с наиболее выгодных ракурсов, его плюсы и стоимость. При этом не дают никакой практической пользы. Во Fresh Auto отмечают, что россиянам предложат более понятное решение: трансляцию обзоров автомобилей - как новых, так и автомобилей с пробегом, - с подробным техническим описанием, особенностями, советами по эксплуатации. Например, результаты краш-тестов или фактических тест-драйвов. Выбранный из 15 000 представленных в ассортименте автомобиль доставят до дома.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, автомобили, телемагазин
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