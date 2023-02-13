Ассортимент товаров в стране фактически восстановился - глава Росаккредитации

13 февраля. FINMARKET.RU - Спустя почти год после того, как зарубежные компании стали уходить из России,в стране фактически восстановился. Об этом в интервью "Известиям" рассказал руководитель Федеральной службы по аккредитации Назарий Скрыпник. По его словам, в прошлом году бизнесу пришлось выстраивать цепочки поставок от новых производителей. Основным запросом импортеров было упрощение ввоза товаров.

Как сказал Скрыпник, по количеству зарегистрированных Росаккредитацией сертификатов можно сделать вывод, что произошло замещение одних брендов на другие, а количество зарубежных производителей увеличилось. На место ушедших брендов приходят в том числе и российские производители - их число выросло на 17-20%. Анализ документов в наших реестрах показал, что ассортимент товаров фактически восстановился.

Глава Росаккредитации отметил, что на данный момент ввоз товаров на территориюглавным образом происходит из стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Если раньше импортерами регистрировались сертификаты нав основном из Европы и США, то сейчас более 30% таких документов регистрируются на товары из Китая.

Говоря о том, насколько эффективна схема упрощенного декларирования товаров для бизнеса, Скрыпник сказал, что эта мера востребована. "Суммарно эта мера помогла бизнесу и, в частности, микропредприятиям сэкономить 1 млрд рублей - в среднем по 25 тыс. с одной декларации. Кроме того, это сокращает время, поскольку на заполнение документа уходит в среднем всего 30 минут", - сообщил он, отметив, что вопрос о продлении упрощенной схемы после 1 сентября 2023 года пока не поднимался. "Совместно с бизнесом мы будем оценивать, стоит ли сохранять упрощенную схему или уже можно вернуться к действовавшим ранее требованиям", - заявил Скрыпник.

Отвечая на вопрос, как в прошлом году изменилось число контрафактной продукции, глава Росаккредитации заметил, что если процедура проверки товара прошла по всем правилам и был оформлен сертификат, то продукция не может быть контрафактной. Причем уже зарегистрированный сертификат может быть проверен, а если есть нарушения, действие документа прекращается. В сравнении с предыдущим годом мы видим, что количество аннулированных сертификатов значительно не изменилось.

Относительно качества товаров на маркетплейсах Скрыпник сообщил, что к электронному сервису для проверки качества товаров на маркетплейсах присоединились OZON, Wildberries, DNS, METRO, "Леруа Мерлен", "Магнит". "На днях подписали соглашение со "СберМегаМаркетом". Ждем подключения "Яндекс.Маркета" и "Aliexpress Россия". Сегодня на 5 млн карточек товаров на российских маркетплейсах размещены информация о сертификации или декларировании товара и ссылка на реестры ФГИС. За 2022 год их число выросло в 5 ра", - сказал он.

Как сказал глава Росаккредитации, сейчас ссылки на сертификаты отображаются только в web-версии маркетплейсов, но в этом году планируется расширить действие сервиса еще и на приложения, поскольку чаще всего потребители заходят на онлайн-платформу через телефон, а не через компьютер.

Также до конца 2023 года 15% карточек должны получить ссылки на реестр, сейчас их меньше 1%. Поэтомусовместно с "Роскачеством" планирует поощрять маркетплейсы, на которых зарегистрировано наибольшее количество товаров со ссылками, а именно присуждать премии правительства РФ в области качества.

На вопрос, какие категории товаров на маркетплейсах чаще всего не проходят проверку, Скрыпник сообщил: "Пока мы не охватим все категории товаров, продаваемых на маркетплейсах, нельзя сделать окончательный вывод. Сейчас мы можем сказать, что если товар прошел оценку на безопасность и на него есть сертификат, то он точно пройдет проверку".