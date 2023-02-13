Эксперты не увидели в политике слабого рубля плюсов для экономики

13 февраля. FINMARKET.RU - Политика слабого рубля, направленная на сглаживание спада цен на сырье на мировых рынках, перестала быть актуальной. В условиях переориентации на внутреннее потребление сильный и стабильныйстановится для экономики более эффективным, полагают опрошенные "Ведомостями" эксперты.

Слабый рубль, хотя и положительно сказывается на доходах бюджета и экспортеров, провоцирует инфляцию, что не только практически нивелирует повышение налоговых поступлений, но и негативно сказывается на покупательной способности домохозяйств.

Например, для увеличения доходов бюджета дополнительно на 500 млрд руб. нужно ослабитьк доллару на 6 руб., подсчитал экономист Александр Исаков. Такое снижение стоимости нацвалюты повышает инфляцию на 1 п. п., продолжил он.

Даже такой практически табуированный в России инструмент, как чистая эмиссия (покупка ЦБ госдолга напрямую у Минфина), гораздо менее существенно сказывается на росте цен, отметил он. Приобретение Банком России ОФЗ на ту же сумму – 500 млрд руб. – разгонит инфляцию на 0,36 п. п., подсчитал Исаков. "Использую этот радикальный пример, чтобы показать, что идея ослабления (рубля) для доходов имеет еще более негативные последствия", – отметил аналитик.

Как подчеркивает экономист, автор Telegram-канала Truevalue Виктор Тунев, политика слабого рубля работает прежде всего на сиюминутное увеличение доходов бюджета, что уже само по себе предполагает проинфляционный эффект. "Это может быть оправданно лишь в одном случае - при реализации стратегии расширения традиционного экспортного потенциала, но сейчас это не наш случай", - подчеркнул эксперт.