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13 февраля 2023 года 08:47
Технологические компании получат более приемлемые условия господдержки
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Егор Алеев/ТАСС
13 февраля. FINMARKET.RU - Минэкономики предлагает снизить пороги входа для потенциальных участников грантовой программы "доращивания" технологических компаний, пишет "Коммерсантъ". Необходимость этой правки вызвана тем, что завышенные требования к соискателям грантов в 2022 году отсекли от программы более двух третей потенциальных участников. Подготовленным ведомством проектом постановления правительства требования к минимальной выручке и к уровню внебюджетного софинансирования для претендентов на бюджетную поддержку предлагается заметно смягчить. Для расширения же круга потребителей будут снижены и требования к размеру корпораций—заказчиков высокотехнологичной продукции получателей грантов. Сейчас гранты в размере от 25 млн до 250 млн руб. выдаются компаниям для доведения их высокотехнологичной продукции (в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления, перспективные космические системы и тому подобное) до соответствия требованиям крупных заказчиков. Оператором программы является АНО "Центр поддержки инжиниринга и инноваций". В "доращивании» участвуют 18 крупнейших корпораций, включая "Газпром", "Роснефть", РЖД и "Росатом".
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, техкомпании, господдержка
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