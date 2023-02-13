Темпы роста edtech-рынка упали с 70 до 18%

13 февраля. FINMARKET.RU - Выручка топ-100 Edtech-компаний по итогам 2022 г. выросла на 17,95% до 87 млрд руб., следует из данных аналитического агентства Smart Ranking. В 2021 г. темпы роста рынка составили 70%, оценивают там же, пишут "Ведомости".

Одна из ключевых причин, которые привели к снижению темпов роста всего edtech-рынка, – падение платежеспособности населения, считает гендиректор онлайн-школы "Нетология" Марианна Снигирева. Еще один фактор, добавляет она, это уход из России ряда зарубежных онлайн-площадок, через которые школы продвигали свои курсы.

Отчасти замедление темпов роста связано и с тем, что проходит эффект бума спроса на Edtech, который начался в 2020 г., говорит основатель агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова: "Это закономерная динамика бурного притока аудитории и, соответственно, выручки во время пандемии, когда люди не выходили из дома и могли обучаться только дистанционно".

Среди сегментов самый большой рост в 2022 г., по данным Smart Ranking, показало детское– 28,9% (до 26,8 млрд руб.). На 25,8% увеличился сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО; до 30,8 млрд руб.), на 10,9% – сегмент обучения иностранным языкам (9,4 млрд руб.). И, что примечательно, вырос спрос на курсы по китайскому языку, отметил исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов. А вот сегмент бизнес-образования показал отрицательную динамику, упав сразу на 21,7% до 9,7 млрд руб.

С оценкой динамики сегментов ДПО и детского образования согласились в "Нетологии", Ultimate Education, "Учи.ру", "Интернетуроке" и Maximum Education. Темпы роста сегмента иностранных языков были чуть выше и составили 15%, оценил Айнетдинов. Руководитель образовательного центра «Контур.Школа» Евгения Герман отметила, что бизнес-сегмент действительно упал, но менее чем на 22%. Свою оценку динамики она не привела.

Опрошенные "Ведомостями" участники рынка и эксперты считают, что по итогам 2023 г. Edtech-рынок не восстановит прежние темпы роста и покажет динамику роста на 10–30%.