Инфляция в России в январе составила 0,84%

Рост потребительских цен в январе незначительно ускорился до 0,84% после повышения на 0,78% в декабре, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 11,77%. Аналитики ожидали январскую инфляцию на уровне 0,7%

10 февраля. FINMARKET.RU -в РФ в январе 2023 года составила 0,84% после инфляции в 0,78% в декабре, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе 2022 года инфляция составляла 0,99%.

В годовом выражении инфляция составила 11,77%. Как сообщалось, за 2022 год потребительские цены выросли на 11,94% после роста на 8,39% в 2021 году. Инфляция в 2022 году стала максимальной с 2015 года, когда она составляла 12,91%.

Инфляция в РФ в январе оказалась выше ожиданий аналитиков. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали инфляцию в январе на уровне 0,7% и замедления годовой инфляции до 11,6% с 11,94% в декабре.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год составляет 6,2%. В 2024 году аналитики в среднем ожидают инфляцию на уровне 4,6% (лишь четверо из 11 аналитиков посчитали, что инфляция по итогам 2024 года уложится в таргет в 4%).

Действующий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2023 год равняется 5,5%, на 2024 годы - таргету в 4%.

В базовом сценарии Банка России с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5,0-7,0% в 2023 году, вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, говорилось в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров, прошедшего 10 февраля.

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,32%. Непродовольственные товары стали за январь дороже на 0,21%, услуги подорожали на 1,01%.

Базовый индекс потребительских цен в январе составил 100,30%.

Рост потребительских цен на 0,9% и более зафиксирован в 44 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени в Севастополе (на 1,8%) в связи с удорожанием продуктов питания - на 2,6%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге - на 1,0%.

Цены на плодоовощную продукцию в январе выросли на 11,38% после роста на 5,83% декабре.

В январе значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции, отмечает Росстат. Так, цены на огурцы увеличились на 34,3%, лук репчатый - на 25,7%, помидоры - на 22,3%, виноград - на 18,3%, морковь - на 16,3%, свеклу столовую - на 10,9%, чеснок - на 8,9%, капусту белокочанную и груши - на 7,5%, картофель - на 6,3%. Цены на апельсины снизились на 2,0%.

Цены на огурцы в 12 субъектах Российской Федерации выросли на 1,6-20,0%, в 48 субъектах - на 20,1-40,0%, в 25 субъектах - на 40,1-81,6%.

Цены на лук репчатый в 16 субъектах РФ увеличились на 0,2-15,0%, в 35 субъектах - на 15,1-30,0%, в 33 субъектах - на 30,1-51,5%. В Чукотском автономном округе цены на лук репчатый не изменились.

Цены на помидоры в 16 субъектах РФ выросли на 1,6-15,0%, в 36 субъектах - на 15,1-25,0%, в 31 субъекте - на 25,1-37,9%. В Магаданской и Сахалинской областях цены на помидоры снизились на 3,9% и 2,6% соответственно.

Кроме того, из продовольственных товаров подорожали: вино игристое отечественное - на 2,4%, жевательная резинка - на 1,6%, овощи натуральные консервированные, маринованные - на 1,4%, водка - на 1,2%, масло оливковое - на 1,0%, рыба живая и охлажденная, смеси сухие молочные для детского питания, коньяк ординарный отечественный - на 0,9%, консервы фруктово-ягодные для детского питания, икра лососевых рыб отечественная - на 0,8%, молоко сгущенное с сахаром, сырки творожные и конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 0,7%.

В то же время из продовольственных товаров подешевели: крупа гречневая - на 4,6%, сахар-песок - на 1,5%, крупы овсяная и перловая - на 1,4%, рис шлифованный - на 1,3%, пшено, горох и фасоль - на 1,1%, крупа манная - на 1,0%, мясо кур, окорочка куриные, овсяные хлопья "Геркулес", чай - на 0,6%.

Цены на крупу гречневую в 45 субъектах РФ снизились на 1,3-5,0%, в 38 субъектах - на 5,1-14,4%. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и Санкт-Петербурге цены на крупу гречневую выросли на 1,7% и 0,7% соответственно.

Сахар-песок в 67 субъектах РФ стал дешевле на 0,1-8,7%. В 16 субъектах сахар-песок подорожал на 0,1-5,6%. В Пензенской области и Чукотском автономном округе цены на сахар-песок не изменились.

Цены на дизельное топливо в январе выросли на 0,6%, на бензин автомобильный - не изменились. Газовое моторное топливо подешевело на 0,8%.

В январе цены на препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), выросли на 0,9%. Цены на лекарственные препараты, относящиеся к ЖНВЛП, увеличились на 0,8%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, выросли цены: на спички - на 1,5%, сухие корма для домашних животных - на 0,7%, бумагу туалетную - на 0,5%, бутылочки для кормления, пасты зубные - на 0,3%, мыло хозяйственное и прокладки женские гигиенические - на 0,2%, бумажные столовые салфетки - на 0,1%. Одновременно снизились цены: на подгузники детские и санитарно-гигиенические маски (медицинские) - на 0,6%, антисептики для рук - на 0,4%, мыло туалетное, крема детские, соски детские и щетки зубные - на 0,2%.

Тарифы на ЖКХ за январь увеличились на 1,55%. В прошлом месяце из услуг ЖКХ, оказываемых населению, более всего выросли тарифы на взносы на капитальный ремонт - на 10,7%, оплату жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов - на 3,5%, содержание и ремонт жилья для граждан-собственников жилья - на 3,1%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены и тарифы: на комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте - на 9,0%, проезд в метро - на 7,7%, пригородном поезде, трамвае - на 4,9%, троллейбусе - на 3,4%, городском автобусе - на 3,0%, междугородном автобусе - на 2,1%, маршрутном такси - на 1,8%, поездах дальнего следования - на 1,7%. Стоимость авиаперелета экономическим классом снизилась на 11,8%.

Среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в Египет - на 11,0%, ОАЭ - на 4,9%, отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 3,5%, страны Закавказья - на 2,8%, отдельные страны Средней Азии - на 1,8%, Турцию - на 1,0%. Цены на поездки в Беларусь снизились на 0,3%.