Восстановится ли спрос на складские помещения

10 февраля. FINMARKET.RU - В этом году общий объем сделок с качественными складскими площадями вможет сократиться на 8-9% - до 2,4 млн кв. м, год к году, прогнозирует NF Group. В IBC Real Estate ждут, что в России в этом году будет поглощено 2,2 млн кв. м такой недвижимости, что на 5-10% ниже показателя прошлого года.

Объем поглощения складской недвижимости в РФ, по подсчетам NF Group, сократился в 2022 г. на 43%, пишет "Коммерсант"

Выраженным спад оказался на региональных рынках, где объем сделок сократился более чем в 2 раза, до 630 тыс. кв. м. В частности в Москве объем сделок снизился на 38,2% - до 2,71 млн кв. м. В Ricci рассчитывают на сохранение спроса в Московском регионе примерно на уровне 2022 года, оценивая объем сделок в 2023г. в 1,3-1,5 млн кв. м.

Рынок Санкт-Петербурга, по мнению аналитиков IBC Real Estate, оказался в зоне более высокого риска из-за перераспределения логистических потоков.

Как отмечают эксперты, если в прошлом году основной спад спроса напришелся на, то сейчас здесь из-за перераспределения логистики может быть реализован отложенный спрос.