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10 февраля 2023 года 09:53
Росфинмониторинг увидел риски в Visa и MasterCard через посредников
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Сергей Савостьянов/ТАСС
10 февраля. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг увидел риски нарушения российского законодательства при пользовании услугами онлайн-сервисов по оформлению карт Visa и MasterCard заграничных банков. Также финансовая разведка уточнила, что деятельность таких онлайн-сервисов не регулируется антиотмывочным законом. "В зависимости от предлагаемой схемы взаимодействия с онлайн-сервисом, страны, выпускающей банковские карты, способов сбора персональных данных могут усматриваться риски нарушения законодательства Российской Федерации, регулирующего трансграничную передачу данных", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе ведомства. А в зависимости от способа и суммы пополнения банковской карты могут усматриваться риски нарушения валютного законодательства, предупредили в финансовой разведке. "Операции с использованием электронных средств платежа, открытых в зарубежных банках, традиционно подпадают под более пристальное внимание со стороны комплаенс-подразделений российских финансовых организаций, которые в данном случае проводят более углубленную проверку клиента, оценивают и анализируют его транзакционную активность, а также цели соответствующих операций", - уточнили в ведомстве. Ранее "РГ" писала о том, что онлайн-сервисы, которые помогали россиянам оформить карты Visa и MasterCard без посещения офисов заграничных кредитных организаций, открывают свои отделения в московских торговых центрах. Аналитики оценили перспективы развития такого бизнеса в России скептически. Такие посредники, безусловно, удобны, но помимо космических цен на услуги по оформлению карт их действия несут очевидные риски, ведь клиент доверяет им свои персональные данные.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, финразведка, Visa, MasterCard
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