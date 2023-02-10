"Росатом" вложится в промышленный интернет вещей

10 февраля. FINMARKET.RU - Власти вложат в промышленныйвещей (Industrial Internet of Things, IIoT) до 2030 года почти 90 млрд рублей. "Росатом" выделит на это 13,3 млрд рублей, а из иных внебюджетных средств должно поступить еще 74,4 млрд рублей. Такой расчет инвестиций в сегмент приведен в утвержденной правительством дорожной карте по развитию индустриального ПО до 2030 года, пишут "Ведомости"

К этому времени должна появиться отечественная IIoT-платформа на основе больших данных для управления дискретным и непрерывным производством в сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, промышленности, энергетике, ЖКХ, строительстве, образовании, транспорте и логистике. В число мероприятий также вошла платформа операционного управления производством ZIIoT "ТЭК-Нефтегаз", которая должна обеспечивать операционное планирование энергопотребления, учет количества и качества продукции и энергоресурсов, контроль действий исполнителей и онлайн-мониторинг КПЭ.

Процент отечественных платформенных решений для IIoT будет стремительно расти к 2030 году, поскольку западные вендоры ушли и продлять лицензии не будут, считает директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников. Рынок IIoT-систем ждет консолидация вокруг платформенных решений, отметил гендиректор компании "Цифра" Сергей Емельченков. Сегодня на производствах преобладает децентрализованная автоматизация, поэтому нужна платформа, которая приводит данные к единому формату и предоставляет единую точку доступа к ним для решения производственных задач.