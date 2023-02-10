В России создадут госпрограмму развития газового рынка

10 февраля. FINMARKET.RU - В России может появитьсяразвития газового рынка на 2024-2030 годы. Такую меру председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков предложил в своем письме президенту РФ Владимиру Путину, пишут "Известия"

Глава государства счел меру целесообразной и перенаправил письмо на проработку премьеру Михаилу Мишустину. По мнению президента, реализация инициативы поможет одновременно расширятьиспользования природного газа внутри страны и решать вопросы экологии.

В Минэнерго создание специальной программы развития рынка природного газа в РФ на 2024-2030 годы с акцентом на массовое промышленное производство водного и железнодорожного транспорта на метане оценили положительно.

Там отметили, что вопросы о возможных сроках введения программы, а также объеме средств, которые на нее могут выделить, пока находятся в проработке - Минэнерго совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разрабатывает комплексное решение. При этом там подчеркнули, что участники рынка уже давно проявляют интерес к использованию метана на речном и железнодорожном транспорте.

В письме Зубкова указано, что ряд российских промышленных предприятий, таких как ГК "Синара" и АО "Трансмашхолдинг", уже сконструировали, изготовили и испытали мощные газотурбинные двигатели, которые могут перемещать железнодорожные составы из более 100 вагонов на расстояние свыше 1000 км на одной заправке СПГ.

Как отметил пояснил исполнительный директор Национальной газомоторной ассоциации (НГА) Василий Зинин, по сути, предлагается создание программы господдержки рынка газомоторного топлива (ГМТ) до 2030 года подобно той, которая уже действует с 2020 г. до конца 2024 г., но с более широким охватом мер поддержки, в том числе включающими водный и железнодорожный транспорт.