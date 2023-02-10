За год долги госпредприятий перед бизнесом снизились почти в 2 раза

10 февраля. FINMARKET.RU - В прошлом годугосударственных и муниципальных заказчиков перед бизнесом в 2022 г. достигли рекордно низкого уровня, сообщил "Ведомостям" представитель Генпрокуратуры. Остаток задолженности составил 4,6 млрд руб., что почти вдвое ниже имевшегося на конец 2021 г. - 8,3 млрд руб.

В результате прокурорского вмешательства погашены долги перед бизнесом в размере более 21,3 млрд руб. Надзор может вмешаться с внеплановой проверкой в эти вопросы по обращению граждан или заявлению бизнеса. "В условиях беспрецедентного санкционного давления на постпандемийную экономику страны вопросы надлежащего выполнения государственными и муниципальными заказчиками своих финансовых обязательств перед добросовестными хозяйствующими субъектами приобрели еще большую актуальность", - заявил представитель Генпрокуратуры.

Надзор обратил внимание на факты заключения контрактов, не обеспеченных необходимым финансированием, и нарушения при расходовании средств бюджета.

По словам представителя Генпрокуратуры, в ближайшие годы работа по ликвидации просроченной задолженности перед бизнесменами будет продолжена.