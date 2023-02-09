9 февраля. FINMARKET.RU - Минтруд усовершенствовал расчет заработка для пособия по безработице, пишет "Российская газета". Это позволит чаще назначать его в максимальном размере. Как говорится в разработанном проекте постановления, для расчета среднего заработка предлагается использовать сведения о размере общего дохода гражданина. Сейчас при его расчете не всегда применяются данные о выплатах и вознаграждениях. "Соответственно, неучет этого заработка приводит к занижению суммы назначаемого пособия. Предлагаемые поправки позволят гражданам получатьв более высоком размере", - пояснили газете в Минтруде.

"РГ" напоминает, что в 2023 году сохраняеся действующий принцип выплаты пособия по безработице. Первые три месяца безработный получает 75% среднего заработка на последнем месте работы, но не более 12 792 рублей. Последующие три месяца - 60% дохода, но не более 5000 рублей. Минимальная величина пособия - 1500 рублей.

По итогам 2022 года уровень безработицы составил 3,7%, что является историческим минимумом.