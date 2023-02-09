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09 февраля 2023 года 09:21
Интеллектуальную собственность обменяют на деньги
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Владимир Гердо/ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - Кредитование под залог интеллектуальной собственности (ИС) остается базовой проблемой для развития креативной экономики и технологического сектора. В Банке России называют главными препятствиями для такого кредитования отсутствие устоявшейся практики оценки нематериальных активов и возможных проблем с ликвидностью залога. Однако власти намерены перейти к практическим шагам в развитии кредитов под залог ИС. Как сообщает "Комерсантъ", вчера на профильном форуме РСПП стало известно, что Минэкономики, правительство Москвы, Роспатент и ЦБ запускают пилот по обкатке такого кредитования — риски банков при этом возьмут на себя столичные власти.
Опубликовано Финмаркет
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