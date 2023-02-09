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09 февраля 2023 года 08:40

Уход Nokian Tyres с российского рынка стал ближе

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Руслан Шамуков/ТАСС
Руслан Шамуков/ТАСС
9 февраля. FINMARKET.RU - Уход Nokian Tyres с российского рынка стал ближе: "Татнефть" получила согласие ФАС на приобретение завода и других активов финской шинной компании, пишет "Коммерсантъ". Стороны достигли соглашения по сделке еще в октябре прошлого года, и Nokian Tyres ожидала выручить около 400 млн евро. Тем не менее сейчас компания видит неопределенность по срокам и условиям сделки, а также перспективам в принципе закрыть ее из-за необходимости согласования с властями. Юристы напоминают, что соглашение еще должна одобрить правительственная комиссия, отмечает "Ъ".


Опубликовано Финмаркет
 

 
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