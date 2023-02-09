На музыкантов могут распространить налоговые льготы, как в IT

9 февраля. FINMARKET.RU - На музыкальную индустрию могут распространить те же налоговые льготы, что и на IT-сектор. Это следует из дорожной карты Минэкономразвития от 27 января 2023 г., направленной на реализацию механизма управления системными изменениями нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности. На документ ссылаются "Ведомости". Цель предлагаемых нововведений – стимулирование производства отечественного музыкального контента и поддержка российских авторов и артистов, указано в документе.

По сведениям "Ведомостей", проект дорожной карты сейчас отправлен на согласование в профильные ведомства – Минкультуры, Минфин и Минцифры. В документе так же указано, что внести соответствующий проект закона в правительство планируется в июле 2023 г. Предлагается создать институт аккредитации музыкальных организаций при уполномоченном госоргане «с целью получения налоговых льгот и льгот по страховым взносам», указано в документе. О каком именно госоргане идет речь, в дорожной карте не указано.

Представитель Минэка подтвердил изданию работу над документом. Но конкретные подходы к реализации и критерии распространения льготного режима, отметил он, будут определены после утверждения дорожной карты в уточненной редакции. Критерии будут разрабатываться уже уполномоченным органом, если это решение войдет в итоговый вариант, добавил собеседник.

Представитель Минкультуры сообщил "Ведомостям", что документ для рассмотрения получен. Позиция министерства, как отметил он, будет направлена в Минэкономразвития после "тщательной проработки содержащихся в нем предложений"».

Среди ключевых предложений – освобождение представителей индустрии от НДС за реализацию исключительных прав на музыкальные произведения, результаты исполнительской деятельности и фонограммы, уточнил он. Сейчас для них действует стандартная ставка в 20%. Отменить НДС предлагается на все виды сделок с интеллектуальными правами, уточнил председатель комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский. Сейчас, как поясняет он, этот налог отменен фрагментарно – на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, сделки с правами на российское программное обеспечение и т. д.

Также, как говорит гендиректор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов, предлагается обнулить ставку по налогу на прибыль организаций для регионального бюджета (сейчас – 17%) и сохранить ее на уровне 3% – для федерального. Тарифы по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование планируется снизить с 22 до 6%, на соцстрахование в связи с временной нетрудоспособностью или материнством – с 2,9 до 1,5%, на обязательное медстрахование – с 5,1 до 0,1%, добавляет он.

Для получения льгот, как поясняет Данилов, организация должна будет иметь госаккредитацию в сфере музыки и, соответственно, не менее 70% ее доходов должны быть получены от музыкальной деятельности.