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08 февраля 2023 года 09:19
Банки снизили объемы кредитования граждан
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
8 февраля. FINMARKET.RU - Российские банки в январе снизили объемы кредитования граждан. По подсчетам Frank RG, которые приводит "Коммерсантъ", выдано 0,8 трлн рублей против 1,4 трлн в декабре и 909,4 млрд в январе 2022 года. По отношению к декабрю объем выданных кредитов сократился во всех сегментах, за исключением авторынка, где был зафиксирован рост на символические 1,5% (до 74,1 млрд руб.), однако в годовом выражении объем сократился на 6%. Рынок еще полностью не восстановился, а январь - первый месяц, когда для банков стали действовать введенные ЦБ новые макропруденциальные лимиты, ограничивающие выдачу ссуд по сроку и уровню долговой нагрузки. Однако в настоящее время банки и застройщики модифицируют программы, чтобы подстроиться под формальные требования ЦБ, отмечает "Ъ". Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отмечает, что потенциал дальнейшего роста рынка сохраняется. Однако в агентстве ожидают замедления динамики ипотеки на фоне роста ставок как по рыночным, так и по госпрограммам, а также ужесточения регулирования в данном сегменте, в частности в отношении ипотеки от застройщиков.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, потребкредиты
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