Россияне начали активнее пользоваться кешбэками

Россияне стали активнее пользоваться кешбэками в 2022 году. Кредитные организации перечислили клиентам более 146 млрд рублей в виде кешбэков в денежном эквиваленте, сообщили "Известиям" в крупнейших кредитных организациях. Наибольший объем средств по итогам прошлого года потребителям вернули в "Тинькофф" - свыше 65 млрд рублей. Сумма оказалась почти в 1,7 раза выше, чем в 2021 году.

Клиенты Сбера в 2022 году списали более 60 млрд накопленных бонусов на свои покупки, сообщили в банке. Там отметили: наиболее популярные категории по начислению и списанию баллов при этом не изменились: в топ-3 вошли кафе и рестораны, супермаркеты, а также аптеки и оптики.

Повышение объема начисленных розничным клиентам кешбэков также зафиксировали в ПСБ. Показатель увеличился на 30%.

Сегодня наиболее востребованным становится именно повышенныйпо отдельным видам покупок, а не минимальный по всем расходам, отметили в пресс-службе ВТБ.

К началу 2023-го общий размер выданных баллов кешбэка в рамках программы "Халва" превысил 9,2 млрд рублей, что в полтора раза больше, чем на начало 2022-го, сообщила управляющий директор Совкомбанка Анна Камбулова. Выплаты потребителям увеличились и в Росбанке.

В УБРиР за прошедший год россиянам перечислили в два раза больше кешбэка, чем в 2021-м. В Почта банке размер начислений в 2022 году вырос на 20% и составил 1,6 млрд рублей. А объем таких компенсаций в МКБ за прошлый год увеличился на 13% по сравнению с 2021 годом.