Самообслуживание в отелях становится нормой

8 февраля. FINMARKET.RU - Прошедшие три года стали испытанием для отельеров, которым пришлось работать в состоянии полной неопределенности и подстраиваться под постоянно изменяющиеся условия. И вот, наконец, количество бронирований номеров в гостиницах приближается к допандемийному уровню. При этом, по данным интернет-сервиса Horeca Point, одна из самых больших проблем для 97% отелей сегодня - нехватка рабочей силы. А это негативно сказывается на качестве обслуживания клиентов. Это заставило индустрию гостеприимства все чаще и больше внедрять цифровые технологии, пишет "Российская газета"

Опрос 600 отельеров и 5 тыс. постояльцев отелей по всему миру международной корпорацией Oracle Hospitality показал, что индустрия гостеприимства должна стать бесконтактной. 40% гостей назвали это своим главным приоритетом, а 62% опрошенных владельцев отелей сообщили, что к 2025 году сделают это возможным.

По словам российского эксперта в области цифровизации отельного бизнеса Тимофея Крышки, нам до этого еще далеко: "Надо отметить, что сфера гостеприимства на данный момент - одна из самых слабооцифрованных. Это связано с тем, что долгое время отельеры видели в технологиях риск потери контакта с гостем. Но на самом деле, как показывает опыт, цифровые решения увеличивают лояльность клиентов, помогают получить новые впечатления от пребывания в отеле, а также в несколько раз увеличивают доход гостиницы". Сами отельеры не вполне удовлетворены теми цифровыми решениями, которые представлены на рынке.

По данным опросов, постояльцы готовы постоянно останавливаться в одном и том же отеле и не пожалеют своих биометрических данных, чтобы дверь в номер "узнавала" их и открывалась сама, а в гостиничном ресторане знали, что предложить им на завтрак. По мнению большинства респондентов, благодаря технологиям персонал будет тратить меньше времени на рутинную работу и получит возможность "радовать и удивлять" своих гостей.