Лук в России подорожал на треть

8 февраля. FINMARKET.RU -оказался единственным продуктом из борщевого набора, который подорожал за последний год. Это следует из информации Минсельхоза, с которой ознакомились "Ведомости" . С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7% до 19,3 руб. за 1 кг без НДС. Остальные овощи из борщевого набора подешевели за год.

Вопрос с ростом цен на лук отдельно обсуждался на совещании у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 7 февраля, рассказал "Ведомостям" один из его участников. Представитель Центра агроаналитики (подведомственное учреждение Минсельхоза) связывал это с погодными условиями в странах Центральной Азии, которые являются поставщиками этого овоща. Из-за аномальных морозов в январе испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах. Во избежание дефицита в январе - феврале власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию. Это и спровоцировало рост цен на этот продукт, говорится в презентации Минсельхоза.

Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина подтверждает рост стоимости лука из-за проблем с урожаем и запретом экспорта из ряда соседних государств. Но, по ее словам, проблема не носит системного характера. Она считает, чтов ближайшее время должны стабилизироваться.

После запрета на ввоз лука из соседних государств ритейлеры начали получать предложения от российских поставщиков о повышении цен, сообщил источник в одной из торговых сетей.