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08 февраля 2023 года 08:43
Лук в России подорожал на треть
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Сергей Мальгавко/ТАСС
8 февраля. FINMARKET.RU - Лук оказался единственным продуктом из борщевого набора, который подорожал за последний год. Это следует из информации Минсельхоза, с которой ознакомились "Ведомости". С февраля 2022 г. по февраль 2023 г. цена лука в оптовом секторе выросла на 28,7% до 19,3 руб. за 1 кг без НДС. Остальные овощи из борщевого набора подешевели за год. Вопрос с ростом цен на лук отдельно обсуждался на совещании у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева 7 февраля, рассказал "Ведомостям" один из его участников. Представитель Центра агроаналитики (подведомственное учреждение Минсельхоза) связывал это с погодными условиями в странах Центральной Азии, которые являются поставщиками этого овоща. Из-за аномальных морозов в январе испортились овощи, которые хранились на неотапливаемых складах. Во избежание дефицита в январе - феврале власти Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана запретили вывоз лука со своих территорий в соседние страны, в том числе в Россию. Это и спровоцировало рост цен на этот продукт, говорится в презентации Минсельхоза. Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина подтверждает рост стоимости лука из-за проблем с урожаем и запретом экспорта из ряда соседних государств. Но, по ее словам, проблема не носит системного характера. Она считает, что цены в ближайшее время должны стабилизироваться. После запрета на ввоз лука из соседних государств ритейлеры начали получать предложения от российских поставщиков о повышении цен, сообщил источник в одной из торговых сетей.
Опубликовано Финмаркет
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