Пассажиропоток авиакомпаний РФ может оказаться ниже ожидаемых Минтрансом

8 февраля. FINMARKET.RU - В 2023 году российские авиакомпании обслужат от 85 млн до 95 млн человек, следует из базового "инерционного" сценария агентства АКРА, с которым ознакомился "Коммерсант" .. Это на 6–16% ниже, чем запланированная Минтрансом планка в 101 млн пассажиров.

Базовый сценарий предполагает, что общий размер прямых и непрямых субсидий и иных форм господдержки составит 50–100 млрд руб., геополитическая обстановка останется «неизменной», а аэропорты юга останутся закрыты. В бюджете на 2023 год на четыре основные программы субсидирования перевозчиков заложено 53,6 млрд руб. Не менее 85% пассажиропотока в таком случае составят пассажиры внутренних рейсов.

В стресс-сценарии рассматривается вероятность значительного обострения геополитической обстановки, "ужесточение санкционного режима или контроля за его исполнением" и снижение господдержки ниже предусмотренного уровня в 50 млрд руб. В таком случае агентство допускает падение пассажиропотока ниже 85 млн человек с долей внутреннего пассажиропотока не ниже 90%.

В оптимистическом сценарии агентство допускает рост пассажиропотока до 95–110 млн человек. Доля внутренних направлений может снизиться до 75–85% за счет снижения "геополитической напряженности" и отмены значительной части ограничений для авиарынка РФ. Такой расчет даже превышает текущийМинтранса в 101 млн пассажиров, но в самом агентстве расценивают его вероятность как низкую.