Страховщикам разрешили не выплачивать доход по замороженным активам ИСЖ

7 февраля. FINMARKET.RU - Центробанк разрешил не выплачивать доход по активам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которые были заморожены в 2022 году из-за санкций. Такие разъяснения "Известиям" дали в Банке России.

В 2022 году часть потребителей не получили доход по полисам на фоне санкций, заявили в пресс-службе. Там пояснили: это связано с блокировкой платежей по иностранным активам из недружественных стран.

Однако страховщики не должны передавать санкционные риски клиентам. Для защиты интересов потребителей в Центробанке разработали документ, который обяжет участников рынка выплачивать клиентамдаже в случае введения рестрикций. При этом новые требования будут применяться только к договорам, которые заключены после вступления документа в силу, добавили в регуляторе. Планируется, что это произойдет во 2-м квартале т.г. Так страховщикам не придется выплачивать дополнительный инвестиционный доход по уже замороженным активам

Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) выступили против обязательнойдополнительного инвестиционного дохода по полисам ИСЖ, оформленным после 2-го квартала 2023 г. Сейчас это право страховщика, а не обязанность, подчеркнул вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Он добавил: такие меры потребуют от компаний отказаться от инвестирования в ряд активов, что может сильно ограничить уровень доходности инструмента. Страховщикам также придется формировать дополнительные резервы.

Расширение требований к договорам страхования жизни связано со значительными рисками, которым подвергаются российские активы за рубежом, объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Он добавил: сейчас по стандартным для нашего рынка условиям ИСЖ риски инвестирования перенесены на клиентов. В результате потребители не получат тех средств, которые были заблокированы на фоне санкций.

Однако в случае принятия предложенных ЦБ мер ответственность будут нести компании, подчеркнул эксперт. По его мнению, такая практика больше соответствует принципам страховых продуктов.