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07 февраля 2023 года 10:50
Страховщикам разрешили не выплачивать доход по замороженным активам ИСЖ
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Сергей Бобылев/ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Центробанк разрешил не выплачивать доход по активам инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), которые были заморожены в 2022 году из-за санкций. Такие разъяснения "Известиям" дали в Банке России. В 2022 году часть потребителей не получили доход по полисам на фоне санкций, заявили в пресс-службе ЦБ. Там пояснили: это связано с блокировкой платежей по иностранным активам из недружественных стран. Однако страховщики не должны передавать санкционные риски клиентам. Для защиты интересов потребителей в Центробанке разработали документ, который обяжет участников рынка выплачивать клиентам инвестдоход даже в случае введения рестрикций. При этом новые требования будут применяться только к договорам, которые заключены после вступления документа в силу, добавили в регуляторе. Планируется, что это произойдет во 2-м квартале т.г. Так страховщикам не придется выплачивать дополнительный инвестиционный доход по уже замороженным активам ИСЖ. Во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС) выступили против обязательной выплаты дополнительного инвестиционного дохода по полисам ИСЖ, оформленным после 2-го квартала 2023 г. Сейчас это право страховщика, а не обязанность, подчеркнул вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Он добавил: такие меры потребуют от компаний отказаться от инвестирования в ряд активов, что может сильно ограничить уровень доходности инструмента. Страховщикам также придется формировать дополнительные резервы. Расширение требований к договорам страхования жизни связано со значительными рисками, которым подвергаются российские активы за рубежом, объяснил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. Он добавил: сейчас по стандартным для нашего рынка условиям ИСЖ риски инвестирования перенесены на клиентов. В результате потребители не получат тех средств, которые были заблокированы на фоне санкций. Однако в случае принятия предложенных ЦБ мер ответственность будут нести компании, подчеркнул эксперт. По его мнению, такая практика больше соответствует принципам страховых продуктов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ЦБ, ИСЖ, инвестдоход, выплаты
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