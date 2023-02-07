Программа промышленной ипотеки стартовала

7 февраля. FINMARKET.RU - В России стартовала программа промышленной ипотеки. Это новый способ поддержать отечественные компании в условиях спада экономики и сворачивания производств. По этой программе предприятия и предприниматели могут получить кредит на покупку производственной недвижимости по льготной ставке - до 5% годовых, пишет "Российская газета"

По словам экспертов, промышленнаястала своевременной мерой в условиях импортозамещения.

Воспользоваться новой программой смогут компании, работающие в промышленности. Она предусматривает две льготные ставки кредита: 3% для технологических компаний, 5% - для всех остальных. К технологическим относятся производства, связанные с инновациями и высокими технологиями, а также те, кто не позднее чем за 5 лет до заключения кредитного договора попал в реестр получателей господдержки инновационной деятельности.

Максимальный размер ипотеки - 500 млн рублей. По расчетам авторов программы, эта сумма позволит приобрести около 10 тыс. кв. метров промышленных площадей. Кредитовать компании банки будут под залог покупаемой недвижимости или ее части. Срок, на который предоставляется заем, составит не более 7 лет. При этом через 3 года после подписания кредитного договора заемщик должен использовать минимум 50% площади купленной недвижимости для промышленных целей. Если же компания захочет продать эту недвижимость, то банк может изменить процентную ставку, а также обязан направить информацию о продаже недвижимости в Минпромторг.

Как отмечают эксперты, льготная ставка кредита до 5% позволит существенно сократить срок окупаемости проектов.

Промышленная ипотека будет действовать сначала в нескольких регионах. Первым станет Московская область. Также льготные кредиты начнут выдавать в Татарстане, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, Калужской, Нижегородской, Свердловской и Ульяновской областях.

Предоставлять льготную промышленную ипотеку смогут 14 российских кредитных организаций. Прием заявок всеми банками начнется в 1-м квартале этого года. А первые льготные займы уже выданы.

Эксперты полагают, что в будущем программа промышленной ипотеки может быть расширена. В частности, туда могут попасть строительные компании, которые возводят объекты производственной недвижимости, например, индустриальные и промышленные технопарки.