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07 февраля 2023 года 09:44
Банки будут чаще выдавать МСБ кредиты на инвестцели
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Андрей Махонин\ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Власти продолжают адаптировать программы льготного кредитования к потребностям импортозамещения: в 2023 году банки будут чаще выдавать малому и среднему бизнесу кредиты на инвестиционные цели под 2,5-4%, пишет "Коммерсантъ". Из утвержденных поправок к совместной программе стимулирования кредитования правительства Банка России и "Корпорации МСП" следует, что помимо предприятий обработки, логистики и гостиниц получить льготные кредиты сможет бизнес в таких сферах, как наука, архитектура и инженерно-технические испытания. Лимит программы при этом вырастет вдвое - до 100 млрд рублей. Бизнес расширение программы ожидаемо поддерживает. Глава "Опоры России" Александр Калинин считает, что новации позитивно повлияют на решение задач импортозамещения. При этом он особо отметил отдельные лимиты для небольших банков: "Крупные банки быстро осваивают средства, тогда как региональные добирают их на протяжении года, а от этого зависит доступность кредитов в разных регионах".
Опубликовано Финмаркет
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