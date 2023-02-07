7 февраля. FINMARKET.RU - Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля, пишут "Ведомости".

Проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение запустилось в декабре, сообщил газете близкий к правительству источник. В последний месяц 2022 годасильно штормило, причем из-за разовых факторов, не связанных "с естественным ходом вещей на рынке", пояснил один из собеседников. Высокаяперенеслась и в 2023 год: в январе колебания курса оставались на повышенном уровне. Есть риск, что эта тенденция не исчезнет в ближайшее время, добавил источник.

В целом экономике был бы полезен механизм сглаживания волатильности курса рубля от резких колебаний, вызванных разовыми факторами, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Наибольшую пользу он мог бы принести в кризисных ситуациях. Введение такого механизма сглаживания не является нарушением режима плавающего курса, полагает он. Курс рубля продолжит определяться рыночными факторами, продолжит отражать условия внешней торговли и соотношение между потоками капитала из страны и в страну.