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07 февраля 2023 года 09:18
Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля
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Сергей Булкин//ТАСС
7 февраля. FINMARKET.RU - Власти возобновили дискуссию о высокой волатильности курса рубля, пишут "Ведомости". Проблема слишком резких колебаний национальной валюты так или иначе всплывала на протяжении второй половины года, но в сравнительно активном режиме обсуждение запустилось в декабре, сообщил газете близкий к правительству источник. В последний месяц 2022 года рубль сильно штормило, причем из-за разовых факторов, не связанных "с естественным ходом вещей на рынке", пояснил один из собеседников. Высокая волатильность перенеслась и в 2023 год: в январе колебания курса оставались на повышенном уровне. Есть риск, что эта тенденция не исчезнет в ближайшее время, добавил источник. В целом экономике был бы полезен механизм сглаживания волатильности курса рубля от резких колебаний, вызванных разовыми факторами, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Наибольшую пользу он мог бы принести в кризисных ситуациях. Введение такого механизма сглаживания не является нарушением режима плавающего курса, полагает он. Курс рубля продолжит определяться рыночными факторами, продолжит отражать условия внешней торговли и соотношение между потоками капитала из страны и в страну.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: рубль, волатильность
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